Otro argentino que asoma en F1: corre en Japón, pero empezó a trabajar con el equipo Ferrari

Hasta el año pasado trabajaba como tester en el equipo Mercedes, algo que recién hizo público hace unas semanas,

Nació en Francia, pero lleva al albiceleste en la sangre y en el corazón. Sacha Fenestraz, al igual que Franco Colapinto y Nicolás Varrone, hace años viene luchando por hacerse un nombre en el automovilismo mundial.

Y hacia ello apunta el piloto argentino de 27 años, que actualmente compite en la Súper Fórmula Japonesa y en el GT Japonés. En diálogo con el programa de automovilismo Carburando, Fenestraz confirmó una gran noticia que ilusiona con otro representante nacional en el radar de la máxima.

Sacha, alguna vez piloto de la Fórmula E, comenzó a trabajar en la escudería Ferrari de F1, siendo uno de los pilotos del programa de simulación.

SACHA FENESTRAZ

Finalizó puesto 8 en Sugo #SuperFormula Largando P16 acertó a la estrategia de estirar la detención ganando posiciones con el ingreso del SC .



Positivo fin de semana teniendo en cuenta lo complicado que estuvo con la falta de potencia en lo recto .



🗣️… pic.twitter.com/EkUnlyNilc — Corazondef1 (@Corazondef1) August 9, 2026

“Estar en Italia trabajando para Ferrari también es un sueño”, aseguró Fenestraz, que cuando no compite en Asia está en Maranello siendo parte clave en el desarrollo de los monoplazas de F1.

Previo a esta experiencia, Fenestraz trabajó durante tres años junto a Mercedes en el simulador. Incluso, según reveló, participó hasta mediados de 2025 en la confección del monoplaza que la escudería alemana utiliza durante la temporada actual, una experiencia que le permitió sumar conocimientos específicos en el trabajo de evolución de un Fórmula 1.

Su labor actual está vinculado directamente con el desarrollo del auto desde el simulador, algo que desde hace años representa un aspecto clave para los ingenieros y un área que el propio Fenestraz calificó como “bastante crucial”.

Sacha también explicó que su experiencia en Mercedes y su paso por la Fórmula E fue clave para esta nueva chance deportiva: “Creo que una de las razones por las que me agarró Ferrari fue también por eso y por la experiencia en Fórmula E, con la gestión de energía y esas cosas”, explicó.

¿Esto abre una chance de una posible prueba en F1? Difícil saberlo concretamente, pero sí está claro que mantenerse en el radar ayudará a generar oportunidades cercanas a la máxima, dentro o fuera de Ferrari.

“Ahora con Ferrari la posibilidad es mucho más alta. No te digo que está confirmado, pero las probabilidades son mucho más altas. Sería hermoso, sería un sueño. Sería mi primera prueba arriba de un Fórmula 1”, cerró Fenestraz.