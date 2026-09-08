Más de 230 ampollas de fentanilo y propofol desaparecieron en un hospital de Chubut: investigan un posible desvío al mercado clandestino

En las últimas horas se conoció que la Justicia de Chubut investiga el faltante de 233 ampollas de fentanilo y propofol del hopistal Subzonal Santa Teresita de Rawson. El secretario de Salud, Sergio Wisky, afirmó que “todos los documentos que se requirieron están a disponibilidad de la Justicia”. Según trascendió, el caso inició a partir de una denuncia radicada en noviembre del año pasado.

Medios locales indicaron que las ampollas pertenecían al Área de Terapita Intensiva. Al ser una faltante de más de 200 dosis, la fiscalía planteó como hipótesis una posible desviación de las sustancias hacia el mercado clandestino. De acuerdo a las primeras informaciones, eran 213 ampollas de fentanilo y 20 de propofol.

Una investigación que se vio trabada y quedó en la órbita provincial

En cuanto a la investigación, se supo que los primeros movimientos se vieron interrumpidos debido a que la justicia provincial se declaró incompetente y remitió las actuaciones al fuero federal.

Desde el medio Canal 12 explicaron que el fiscal federal Fernando Gélvez se opuso a ese traslado al sostener que todavía no se habían realizado medidas básicas de investigación y tampoco existía una posible calificación de los hechos.

Finalmente, después de varias idas y vueltas, el juez federal Gustavo Lleral dispuso la devolución de las actuaciones a la Justicia provincial.

Debido a las constantes modificaciones que sufrió la investigación, todavía no se determinó cuándo desaparecieron las ampollas, quienes tenían acceso a las mismas y alguna hipótesis de lo que ocurrió. A su vez, tampoco hay imputados, lo que complejiza la pesquisa al haber transcurrido tanto tiempo.

El secretario de Salud explicó que en la provincia existe un protocolo para las drogas derivadas de morfina y otros opiáceos, que incluye el registro de los pacientes a los que se les suministra.

Con información de Noticias Argentinas