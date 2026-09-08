Vuelve el Festival Internacional de Música de Bariloche con 25 conciertos en septiembre

Con cinco días, seis escenarios y 25 conciertos vuelve el Festival Internacional de Música de Bariloche (Fimba) entre el 16 y 20 de septiembre, con entrada libre y gratuita.

Chango Spasiuk, Hamilton de Holanda, Alba Carmona, la Orquesta Filarmónica de Río Negro y el Coro Polifónico Nacional serán algunos de los grandes protagonistas de la nueva edición, en un encuentro que ratificará su lugar de privilegio en la agenda cultural de la Argentina y su condición de espacio de diálogo e intercambio entre múltiples expresiones estéticas, combinando figuras de relieve internacional con destacados talentos locales y regionales.

Con el Teatro La Baita, la Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi, la Biblioteca Sarmiento, Puerto San Carlos, el Camping Musical Bariloche e Invap como escenarios, esta edición propone una nutrida y variada paleta estilística que transita por el folclore, el tango, el jazz, el trap, el rock-pop, el candombe, la música académica y las grandes experiencias sinfónicas.

Creado en 2019 y organizado por la secretaría de Cultura de Río Negro, el Fimba se sigue consolidando como una cita ineludible en la agenda nacional, caracterizada por una mirada abierta y transversal que borra las fronteras entre géneros.

A lo largo de cinco jornadas llenas de música, el público podrá disfrutar de los shows y conciertos del notable acordeonista Chango Spasiuk, el virtuosismo del brasileño Hamilton de Holanda, la propuesta flamenca y de raíz de la española Alba Carmona (junto a ensamble), la Orquesta Filarmónica de Río Negro (dirigida por Martín Fraile Milstein), el Coro Polifónico Nacional (dirigido por Fernando Tomé), la soprano mexicana Cecilia Eguiarte acompañada por la OFRN y el CPN, Elizabeth Morris (Chile), el Cuarteto de Cuerdas Atlas (Brasil), Sol Liebeskind, La Ferni, el Guillo Espel Cuarteto y un abordaje sinfónico de la música de Bob Marley.

La programación internacional y nacional se completará con la participación de la cantautora uruguaya Samantha Navarro, Juan Mariño, Sebastián Prada, el dúo de pianos de Daniela Salinas y Lilia Salsano, Daniel Ruggiero Cuarteto, The League of Crafty Guitarists, Raúl Traver & David Benítez (clarinete y piano), The Camarada Tango, Tobi (trap urbano) y el Ensamble Viento Sur, de la OFRN.

Como parte fundamental de su identidad de apoyo a la formación y producción federal y regional, el Fimba contará

además con la actuación de la Orquesta Infantil Argentina, de la Fundación SOIJAR (Sistema de Orquestas y Coros Infantiles y

Juveniles de Argentina), la Camerata Juvenil Municipal (dirigida por Mariano Videla), y la Agrupación Coral Cantores de Bariloche / Coro de Niños y Jóvenes Cantores (dirigida por Gimena Altmann Beveraggi).

Las entradas estarán próximamente y el programa completo se puede conocer en www.fimba.com.ar