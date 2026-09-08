Vuelve el Festival Internacional de Música de Bariloche con 25 conciertos en septiembre
Del 16 al 20 de este mes se reedita el evento que llena de ritmos la ciudad. Habrá seis escenarios y entradas libre y gratuita.
Con cinco días, seis escenarios y 25 conciertos vuelve el Festival Internacional de Música de Bariloche (Fimba) entre el 16 y 20 de septiembre, con entrada libre y gratuita.
Chango Spasiuk, Hamilton de Holanda, Alba Carmona, la Orquesta Filarmónica de Río Negro y el Coro Polifónico Nacional serán algunos de los grandes protagonistas de la nueva edición, en un encuentro que ratificará su lugar de privilegio en la agenda cultural de la Argentina y su condición de espacio de diálogo e intercambio entre múltiples expresiones estéticas, combinando figuras de relieve internacional con destacados talentos locales y regionales.
Con el Teatro La Baita, la Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi, la Biblioteca Sarmiento, Puerto San Carlos, el Camping Musical Bariloche e Invap como escenarios, esta edición propone una nutrida y variada paleta estilística que transita por el folclore, el tango, el jazz, el trap, el rock-pop, el candombe, la música académica y las grandes experiencias sinfónicas.
Creado en 2019 y organizado por la secretaría de Cultura de Río Negro, el Fimba se sigue consolidando como una cita ineludible en la agenda nacional, caracterizada por una mirada abierta y transversal que borra las fronteras entre géneros.
A lo largo de cinco jornadas llenas de música, el público podrá disfrutar de los shows y conciertos del notable acordeonista Chango Spasiuk, el virtuosismo del brasileño Hamilton de Holanda, la propuesta flamenca y de raíz de la española Alba Carmona (junto a ensamble), la Orquesta Filarmónica de Río Negro (dirigida por Martín Fraile Milstein), el Coro Polifónico Nacional (dirigido por Fernando Tomé), la soprano mexicana Cecilia Eguiarte acompañada por la OFRN y el CPN, Elizabeth Morris (Chile), el Cuarteto de Cuerdas Atlas (Brasil), Sol Liebeskind, La Ferni, el Guillo Espel Cuarteto y un abordaje sinfónico de la música de Bob Marley.
La programación internacional y nacional se completará con la participación de la cantautora uruguaya Samantha Navarro, Juan Mariño, Sebastián Prada, el dúo de pianos de Daniela Salinas y Lilia Salsano, Daniel Ruggiero Cuarteto, The League of Crafty Guitarists, Raúl Traver & David Benítez (clarinete y piano), The Camarada Tango, Tobi (trap urbano) y el Ensamble Viento Sur, de la OFRN.
Como parte fundamental de su identidad de apoyo a la formación y producción federal y regional, el Fimba contará
además con la actuación de la Orquesta Infantil Argentina, de la Fundación SOIJAR (Sistema de Orquestas y Coros Infantiles y
Juveniles de Argentina), la Camerata Juvenil Municipal (dirigida por Mariano Videla), y la Agrupación Coral Cantores de Bariloche / Coro de Niños y Jóvenes Cantores (dirigida por Gimena Altmann Beveraggi).
Las entradas estarán próximamente y el programa completo se puede conocer en www.fimba.com.ar
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