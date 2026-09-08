«Acompañando a quienes hacen» llegó a Roca con el economista Santiago Bulat

Este martes se realizó en Roca una nueva edición del ciclo «Acompañando a quienes hacen», organizado en conjunto por Banco Patagonia y el Gobierno de la Provincia de Río Negro. La sala INCAA recibió al economista Santiago Bulat, que llevó a cabo un análisis económico de Argentina y puntualizó en el contexto internacional, la importancia de las exportaciones y el complicado momento de las importaciones.

El evento se realizó en Roca a sala llena con la presencia de empresarios y emprendedores de diferentes partes de la provincia.

En la primera parte, Bulat hizo hincapié en la actual situación del contexto internacional y en como influye al país: «Cuando empezás a tener una economía más abierta, cuando te empezás a aggiornar a las reglas del mundo, lo que empieza a pasar ahí te juega«.

Y señaló que esto ayuda al precio barato del dólar: «Hoy el dólar está en una zona baja. El peso viene fuerte contra el dólar y esto se debe a que no hay saltos fuertes del dólar en el mundo. El dólar no se está fortaleciendo».

Luego, remarco que la baja del riesgo país ha ayudado a la mejora de la situación económica: «Se ha comprimido. El país bajó más fuerte con respecto a otros. Esto fue porque aumentaron mucho las calificaciones. Esto ayudó a que entre más gente a comprar bonos en Argentina».

La importancia de las exportaciones: «Hay más oferta de dólares»

Mas adelante, Bulat recalcó la importancia de las exportaciones en el ingreso de dólares: «Ha ayudado mucho la suba de la soja, el maíz y el trigo. Hay más oferta de dólares cada vez que el mundo tiene un mejor precio de commodities. Argentina exporta y entran más dólares«.

Bulat fue el orador en Roca, donde repasó la actual situación económica del país y la región. (Foto: Juan Thomes).

También mencionó las exportaciones de pétroleo, aunque advirtió que la suba tiene un factor positivo y negativo: «Nos beneficia por la entrada de dólares pero nos activa por el precio del combustible, ya que se vuelve más caro en el país»

Luego, adelantó que hay grandes chances de que la moneda estadounidense suba en los próximos meses: «Si el gobierno quiere cumplir el objetivo que se planteó para este año, habrá un tipo de cambio más alto«.

El complicado momento de la actividad económica en Argentina

El economista hizo un análisis sobre la actual situación del país en el ámbito económico: «En general está bastante floja. Hay muchos sectores que aportan a la recaudación que no están creciendo lo suficiente. El gobierno está recaudando menos con lo cual se le hace más complicado y además se genera menos empleo «.

También dio la clave de la recuperación: «El crédito se frenó, pero esto es lo que necesita el gobierno recuperar rápidamente. Sin crédito a esta economía se le vuelve más difícil».

La Sala INCAA fue la sede de una nueva edición de «Acompañando a quienes hacen».

También detalló el bajo nivel de importaciones durante 2026: «Deberían estar creciendo. Sin embargo, se están haciendo pedazos. Esto se debe a que el año pasado hubo un récord de importaciones. Siguen cayendo pese a tener un tipo de cambio que pareciera muy racional para importar».

Bulat aseguró que los sectores que «han crecido son el gas y la minería. Por el contrario, han caído el comercio, la industria y la administración pública».

El especialista indicó que en los últimos meses la falta de empleo pasó a tener una importancia vital: «La preocupación general de Argentina cambió. Antes era la inflación y ahora es la falta de trabajo y los bajos salarios«.

Y explicó a qué se debe esta situación: «Hay un cambio en la composición del empleo. La gente labura de lo que sea y es remunerado con lo que sea, pero no son en las mejores condiciones. Hoy la economía demanda especialización en algo que pueda tener valor agregado«.

Bulat y el crecimiento de Río Negro: «Tiene grandes resultados»

En el cierre, Bulat realizó una predicción sobre cómo espera que esté la actividad económica en el 2027: «Vamos a tener tres años consecutivos de crecimiento económico, cosa que no nos pasaba hace mucho tiempo».

Y advirtió: «La compra de dólares el año que viene va a ser fuerte. La volatibilidad va a ser menor y la inflación va a seguir bajando».

En diálogo con RIO NEGRO, Bulat dio su punto de vista sobre la situación actual de la provincia con respecto al panorama nacional: «Es de las provincias más beneficiadas que están creciendo. Mucha actividad reconvirtiéndose para hacer proveedor a Neuquén. El sector de la fruta sigue creciendo, en términos generales veo los mejores resultados«.

Y ratificó la importancia de Vaca Muerta: «Me parece muy importante y va a seguir creciendo. Va a tener niveles de productividad que no paran de crecer. La energía está cambiando la dinámica de muchos sectores que acompañan».