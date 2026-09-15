¿Otro caso Retegui?: Italia piensa en un volante argentino para convocar a la Selección

La Selección de Italia entró en un nuevo proceso de reestructuración con Roberto Mancini como entrenador, luego de otro fracaso sin Mundial y dentro de la nueva camada, aparece un argentino, que podria ser parte del nuevo ciclo del equipo nacional.

Con Mateo Retegui como una de las máximas figuras, en Italia comenzó a surgir el rumor de que podría sumarse otro futbolista de estas tierras al plantel. Se trata de Vicente Taborda, el mediocampista ofensivo surgido de Boca, y que actualmente juega en el Panathinaikos de Grecia.

Según lo informado por el periodista Simone Bernabei, Taborda está en carpeta de Mancini como un posible convocado de cara a la fecha FIFA de septiembre, en la que la Azzurra tendrá tres compromisos por Nations League, frente a Bélgica, Turquía y Francia.

Retegui es un referente de la selección y ahora podría sumarse un compatriota, también ex Boca. (Archivo)

La postura de Taborda

La fuente citada agregó que Taborda, de buen paso por Platense, ya habría dado el visto bueno para ser convocado y de esta manera formar parte del próximo ciclo con la Selección de Italia. Cabe destacar que el volante ya tiene la ciudadanía por sus antepasados.

En los próximos días se definirá si el volante de Boca Predio forma parte de la lista de Mancini. En la actual temporada, se destaca como titular en el elenco griego, con el que jugará la fase de grupos de la Conference League, el tercer torneo internacional en importancia en Europa.

En la actual temporada, el volante ofensivo de 25 años lleva disputados un total de 10 partidos, en los que convirtió cuatro goles y aportó dos asistencias. Además, recibió una tarjeta amarilla y no fue expulsado en 568 minutos en cancha.