Yoga o Pilates: qué dice el estudio que relacionó estas actividades con vivir más años

Ambas disciplinas son elegidas para mejorar la fuerza, la flexibilidad y el equilibrio, pero una nueva investigación fue un paso más allá y analizó su posible relación con la longevidad. Qué encontraron los científicos y por qué los resultados deben interpretarse con cautela.

Yoga y Pilates se convirtieron en dos de las actividades más elegidas por quienes buscan mantenerse activos sin recurrir necesariamente a entrenamientos de alto impacto. Ahora, una investigación publicada en el American Journal of Preventive Medicine encontró un dato que volvió a ponerlas en el centro de la conversación sobre envejecimiento saludable.

El trabajo, realizado por investigadores de la Universidad Estatal de Arizona (ASU), analizó información de más de 55.000 adultos de Estados Unidos y evaluó 21 prácticas consideradas complementarias o alternativas. Entre todas ellas, yoga y Pilates fueron las únicas que mostraron una asociación estadísticamente significativa con un menor riesgo de mortalidad.

Pero hay un punto fundamental: el estudio encontró una asociación y no demostró que practicar yoga o Pilates sea la causa directa de vivir más años.

Yoga y Pilates: qué encontró el estudio sobre la longevidad

Los investigadores utilizaron datos de la Encuesta Nacional de Entrevistas de Salud de Estados Unidos correspondientes a 2007 y 2012 y los vincularon con registros de mortalidad hasta 2019.

En total fueron analizados 55.023 adultos, con un seguimiento que abarcó aproximadamente una década. Durante ese período se registraron 5.530 muertes.

Los científicos estudiaron 21 modalidades de medicina complementaria y alternativa, entre ellas acupuntura, masajes, tratamientos quiroprácticos, homeopatía, yoga y Pilates.

Los resultados llamaron la atención: después de ajustar variables que podían influir en las conclusiones, el yoga se asoció con un riesgo de mortalidad un 27% menor, mientras que en Pilates la asociación alcanzó el 36%. La mayoría de las otras prácticas evaluadas no presentó una relación estadísticamente significativa con la mortalidad.

¿Por qué yoga y Pilates marcaron una diferencia?

Una posible explicación es bastante sencilla: a diferencia de muchas de las otras terapias estudiadas, yoga y Pilates implican movimiento y ejercicio físico.

Connor Sheehan, investigador de ASU y uno de los autores del trabajo, explicó que ambas actividades permiten trabajar aspectos como fuerza, equilibrio y condición física, además de incorporar respiración y estrategias que pueden ayudar a manejar el estrés.

También aparece otro factor interesante: cuando estas disciplinas se realizan en clases, incorporan un componente social, algo que los investigadores consideran potencialmente relevante dentro de un estilo de vida saludable.

En otras palabras, sus posibles beneficios no necesariamente provendrían de un único elemento, sino de la combinación de actividad física, fortalecimiento, equilibrio, respiración y socialización.

¿Significa que hacer yoga o Pilates permite vivir más?

No. Y los propios autores son cuidadosos al remarcarlo.

El estudio fue observacional, por lo que no permite establecer una relación de causa y efecto. Las personas que practican estas actividades podrían tener, además, otros hábitos saludables que expliquen parte de la diferencia observada.

Los investigadores tuvieron en cuenta factores como ingresos, educación, actividad física, tabaquismo, índice de masa corporal y percepción del estado de salud, pero reconocieron que no es posible controlar todas las variables.

Por ejemplo, quienes practican yoga o Pilates podrían alimentarse mejor, fumar menos, realizar otros ejercicios, dormir adecuadamente o acceder con mayor frecuencia a controles médicos.

Por eso, no puede afirmarse que empezar una clase de Pilates o yoga vaya a prolongar automáticamente la vida.

Otro estudio encontró resultados interesantes con el yoga

La investigación de ASU no es la única publicada este año que puso la atención sobre estas prácticas.

Otro estudio de 2026 analizó a 26.055 adultos estadounidenses y comparó la actividad física habitual con la práctica de yoga. Los investigadores observaron que quienes cumplían con las recomendaciones de actividad física y además practicaban yoga presentaban un menor riesgo de mortalidad durante el seguimiento que aquellos que cumplían las recomendaciones de ejercicio pero no hacían yoga.

Nuevamente, se trata de una asociación epidemiológica y no de una prueba de que el yoga por sí mismo sea responsable de esa diferencia.

Yoga o Pilates: ¿cuál conviene elegir?

El nuevo estudio no permite establecer que Pilates sea “mejor” que yoga, aunque el porcentaje de asociación observado haya sido mayor. Los resultados tampoco deberían utilizarse para enfrentar ambas disciplinas.

La elección dependerá de los objetivos, el estado físico, las preferencias y posibles limitaciones de cada persona.

El yoga suele combinar posturas, movilidad, equilibrio, respiración y, según la modalidad, meditación. Pilates, en cambio, pone un fuerte énfasis en el control del movimiento, la estabilidad y el fortalecimiento de la zona central del cuerpo.

Lo más interesante del nuevo trabajo está en otro punto: entre numerosas prácticas vinculadas al bienestar que fueron analizadas, las dos que mostraron una señal más clara relacionada con la longevidad fueron precisamente aquellas que mantienen al cuerpo en movimiento.