Casa propia: el loteo Rucci entra en su etapa final y avanzan nuevas parcelas en Viedma

Una vez culminada la infraestructura eléctrica, los 346 beneficiarios del Loeto Rucci podrán comenzar a construir sus viviendas. Foto: ilustrativa

El loteo Rucci de Viedma se encamina a la escrituración de 346 terrenos destinados a trabajadores gremiales de la CGT, con la licitación de la obra eléctrica, presupuestada en $759 millones.

Paralelamente, las extensiones territoriales para la conformación de Rucci dos y tres avanzan con proyecciones de nuevas viviendas para trabajadores que buscan acceder a un terreno mediante cuotas.

La obra eléctrica completa el primer loteo

El loteo José Ignacio Rucci ingresó a su etapa final tras la licitación provincial para ejecutar la red eléctrica y el alumbrado público del terreno que ya había concretado los servicios de agua en 2025.

De este modo, con un presupuesto oficial de $759.564.409 y un plazo previsto de 150 días a partir de la apertura de sobres del próximo 29 de septiembre, los miembros de la CGT Zona Atlántica, podrán avanzar con la escrituración de los terrenos.

Desde el organismo señalaron que, actualmente los beneficiarios cuentan con boletos de compraventa y que tras la concreción de los servicios, la intención es realizar las escrituras de los 346 terrenos de manera conjunta, con el mismo escribano que intervino en los contratos originales.

De este modo, quienes hayan cancelado el lote podrán avanzar con el trámite y, una vez escriturado, comenzar a proyectar la construcción de su vivienda.

Cuotas que comenzaron en $6.000

«Una cuota de 6.000 pesos, que comenzó en el año 2019, hoy es un valor sumamente irrisorio«, señaló Adriana Epulef, secretaria de asuntos sociales de la CGT, al explicar la diferencia que produjo la inflación sobre el valor original.

La adjudicación se distribuyó entre unos 45 sindicatos, de acuerdo con la cantidad de afiliados de cada organización, con mayor presencia de Aguas Rionegrinas y la Asociación de Empleados de Comercio (AEC).

En este sentido, la referente de la CGT Zona Atlántica explicó que todavía hay algunos beneficiarios que adeudan cuotas y que se está elaborando un listado para determinar quiénes ya tienen la cancelación y quiénes deben ponerse al día con la concreción de los $294.000 totales, actualizando los montos desde el mes en que se dejó de abonar.

Rucci II podría concretarse para 2027

Tras el proyecto inicial, el esquema de la CGT continuó con dos nuevas ampliaciones que nacen de la negociación particular entre cada sindicato y los propietarios.

La primera de ellas corresponde al Rucci II, que comenzó en 2023 y reúne a unos 120 beneficiarios vinculados principalmente a la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional (ATUR) y trabajadores de Prefectura.

En este caso, las 36 cuotas se organizan a través de un convenio que descuenta aproximadamente $48.000 mensuales desde el recibo de sueldo, mientras que la infraestructura de los servicios no está incluida en un convenio con la provincia, por lo que deberá ser afrontada por los propios trabajadores.

De acuerdo a Epulef, se prevé comenzar a definir un nuevo esquema de pagos durante octubre con una proyección de un año para concretar los servicios básicos de agua y electricidad, previo a la entrega de los terrenos.

Paralelamente, el Rucci III inició con el pago de cuotas hacia fines de 2025 y continúa avanzando durante este año mientras se completan los cupos.

Rucci III: nuevos terrenos para los trabajadores gremiales

El nuevo proyecto que se está gestando continúa con un esquema similar a Rucci II y reúne alrededor de un centenar de terrenos que hasta el momento han sido otorgados principalmente a trabajadores de la Legislatura nucleados en APEL.

En este sentido, se planteó un pago inicial de unos $1,5 millones y 30 cuotas de aproximadamente $180.000.

Desde la CGT plantearon que el objetivo inicial fue facilitar el acceso a la tierra para trabajadores que, por sus ingresos, tienen dificultades para ingresar al mercado inmobiliario.

De este modo, con la licitación pactada para finales de septiembre, se prevé completar la infraestructura necesaria para que los beneficiarios del Rucci I puedan concretar la escrituración y comenzar a definir la construcción de sus viviendas.