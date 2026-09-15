Malvinas: Pablo Quirno afirmó que el pacto por la independencia de Escocia, Gales e Irlanda beneficia el reclamo argentino

El Gobierno nacional aseguró que las crecientes tensiones políticas y los debates sobre la autodeterminación dentro de Gran Bretaña fortalecen la posición diplomática argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

Las declaraciones oficiales surgieron tras el memorando firmado en Cardiff por los líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, quienes defendieron su derecho a la autodeterminación frente a las decisiones del Parlamento británico. Este movimiento busca además reanudar vínculos con la Unión Europea tras los efectos del Brexit.

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, sostuvo que las discusiones en torno a la integridad territorial dentro del propio Reino Unido resultan favorables para el reclamo histórico del país. En el marco del Día de la Exportación organizado por la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), el funcionario analizó el contexto geopolítico actual y los planes del Ejecutivo.

Para la Cancillería argentina, el argumento de Londres en favor de la integridad territorial británica entra en directa contradicción con su postura respecto al archipiélago austral. Quirno destacó que esta situación le otorga una nueva relevancia a las gestiones que lleva adelante la Casa Rosada en los foros internacionales. El canciller desestimó reclamos diplomáticos formales tras las sanciones impuestas a firmas petroleras vinculadas al proyecto Sea Lion.

Cuál es el debate del parlamentario y las nuevas herramientas estratégicas

Desde el Poder Ejecutivo confían en obtener el respaldo del Congreso para aprobar un proyecto de ley impulsado por el presidente Javier Milei. La iniciativa busca ampliar los instrumentos legales y logísticos del Estado para consolidar los derechos soberanos sobre el Atlántico Sur.

El Gobierno considera clave que el arco político acompañe la medida parlamentaria de manera unánime, entendiendo la causa Malvinas como un eje prioritario de la política exterior que trasciende las diferencias partidarias.

La estrategia oficial combina el reclamo diplomático tradicional con un enfoque de mayor firmeza en la aplicación de las leyes nacionales. Según explicaron desde la Cancillería, la intención es dotar al país de un marco regulatorio más severo ante las actividades no autorizadas en la plataforma continental.

Cuáles son las proyecciones de comercio exterior y apertura de mercados

Durante su intervención ante los empresarios exportadores, Quirno expuso también el balance económico y las metas del sector comercial. El Canciller destacó que en los últimos tres años la Argentina logró triplicar la cobertura del PBI mundial alcanzada mediante acuerdos comerciales.

Las proyecciones oficiales estiman que el país podría alcanzar exportaciones por un récord histórico de US$ 103.000 millones al finalizar el año. El incremento responde principalmente a la tracción de los despachos agroindustriales, las pymes exportadoras y el crecimiento del sector energético.

Finalmente, el funcionario repasó la agenda de integración que incluye el avance del acuerdo Mercosur-Unión Europea, las negociaciones con economías de Asia-Pacífico y el incremento en los envíos de gas natural licuado y productos mineros hacia los mercados internacionales.

Con información de Infobae.