Pese al impulso del Mundial y el aguinaldo, las ventas minoristas cerraron en rojo en el primer semestre del 2026

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas (pymes) registraron una leve suba interanual del 0,9% en junio 2026. Sin embargo, en la comparación mensual, el consumo exhibió una baja del 1,3% frente a mayo. De esta manera, y según los datos relevados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el primer semestre del año consolidó una retracción acumulada del 2,5%.

Según el último informe de CAME, el repunte interanual del mes estuvo impulsado exclusivamente por eventos estacionales y de calendario, como la inyección de liquidez que significó el cobro del Sueldo Anual Complementario (SAC) y el movimiento comercial generado por el inicio del Mundial.

A pesar de estos factores, el flujo de transacciones resultó altamente selectivo y no logró revertir la caída intermensual general, lo que dejó en evidencia a un consumidor con un presupuesto restringido que priorizó gastos puntuales y relegó la adquisición de bienes durables.

El desempeño rubro por rubro en junio 2026

Al analizar el comportamiento sectorial durante junio, cuatro de las ramas comerciales relevadas presentaron un desempeño interanual positivo.

El rubro con mayor crecimiento fue Perfumería, que registró un alza del 9,5% interanual. Lo siguió Farmacia con un incremento del 5,4% frente al mismo mes del año pasado, un movimiento traccionado por el aumento de patologías respiratorias asociadas a las bajas temperaturas y el impulso de las campañas preventivas.

Por su parte, Alimentos y bebidas experimentó una suba del 2,9%, un sector que logró ser dinamizado por el aguinaldo y por la demanda específica de bebidas, snacks y panificados en el marco del Mundial.

Finalmente, Textil e indumentaria mostró una mejora interanual del 1,9%, un repunte que se debió al recambio de prendas por la temporada invernal y a la demanda de artículos deportivos y remeras de la Selección Argentina.

En contraste, las tres ramas restantes cerraron el mes con indicadores en rojo. Bazar, decoración y muebles lideró las caídas con un retroceso interanual del 3,1%. Le siguió el rubro de Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, que presentó una contracción del 2%, viéndose fuertemente afectado por la paralización de obras nuevas.

En la misma línea negativa, Calzado y marroquinería registró una merma interanual del 1%.

Cabe destacar que, a diferencia de los locales físicos tradicionales, el relevamiento detectó que las ventas online realizadas por los comercios con local a la calle mostraron un desempeño muy positivo, con un incremento interanual del 16,7% y una suba desestacionalizada del 4,1% frente al mes anterior.

Falta de liquidez y márgenes comprimidos

El informe destacó que la concreción de las operaciones comerciales quedó estrictamente supeditada a los esquemas de financiación en cuotas y a los beneficios bancarios, lo que expone la falta de liquidez directa por parte del público.

Por el lado de la oferta, los comerciantes reportaron una fuerte erosión en su rentabilidad debido a la actualización ineludible de los costos fijos estructurales y al avance sostenido de la competencia importadora.

Ante este escenario, un 50,1% de los encuestados señaló que su situación económica se mantuvo estable en términos interanuales (un aumento de 1,9 puntos porcentuales frente a mayo), mientras que la proporción de locales con un escenario operativo desfavorable se redujo al 43,1%.

De cara a los próximos doce meses, el 52,3% de la muestra prevé un escenario de continuidad sin mayores variaciones. Simultáneamente, un 37,7% proyecta una mejora en su nivel de actividad y apenas un 10% estima un empeoramiento.

A pesar de estas expectativas, el contexto de márgenes comprimidos generó que el 59,3% del empresariado considere que el escenario actual es adverso para la inversión y la inyección de capital.