La racha invicta de Vaccari contra Boca antes de la definición de la tabla Anual de la Liga Profesional

El entrenador de Defensa y Justicia, Julio Vaccari, tiene una estadística que preocupa a Boca en la previa al partido de este sábado por la definición de la Tabla Anual. El DT nunca perdió frente al Xeneize en los seis partidos que lo enfrentó.

El historial de Vaccari frente a Boca incluye dos victorias y cuatro empates, repartidos entre tres equipos distintos. Otro de los datos llamativos es que, en todos esos encuentros, sus equipos mantuvieron el arco en cero.

El primer cruce se dio en 2022, cuando Vaccari dirigía interinamente a Vélez y logró un empate sin goles en el José Amalfitani. Ya al frente de Defensa y Justicia, volvió a enfrentar a Boca en dos ocasiones como visitante y en ambas repitió el cero en su arco.

En la Copa de la Liga 2023, Vaccari consiguió su primer triunfo ante el Xeneize: fue 1-0 en Florencio Varela, con gol de Nicolás Fernández. Más tarde, en Independiente, mantuvo la tendencia: igualó sin goles en la Bombonera y, en el Torneo Apertura 2025, eliminó a Boca en su estadio con un 1-0 gracias a Julio Ángulo.

Boca va por el título y Vaccari busca prolongar su racha

El equipo del Vasco Arruabarrena necesita ganar para asegurarse el primer puesto de la tabla anual y consagrarse campeón, ya que comparte la cima con Argentinos Juniors pero cuenta con una diferencia de gol de +10.

En este contexto, el invicto de Vaccari toma aún más relevancia: ningún equipo dirigido por él permitió que Boca lo venciera en los últimos cuatro años. Y si esto sucede, y el Bicho o Rosario Central ganan sus encuentros le quitarían al equipo de La Ribera la posibilidad de gritar campeón.