Pacífico-Pérfora e Independiente-Roca, dos partidos definitorios en el PreFederal de básquet

Pacífico (21 puntos), el escolta, recibirá al líder Pérfora (22), en el partido más importante de la fecha 13 del torneo PreFederal de básquet, que se disputará este viernes. Será el penúltimo capítulo de la fase regular y en el centro neuquino puede quedar definido el 1, de cara a los play offs. Se verán las caras en el Viejo Ramírez, a partir de las 21:30.

El Verde de Plaza Huincul se subió a la cima luego de sus dos victorias ante Biguá (tenía pendiente el juego del quinto capítulo) y ahora lleva las de ganar para quedarse con el lugar de privilegio. Si gana en tierra capitalina, cumplirá con el objetivo.

Fabián Sahdi y Lucas Villanueva, vitales en el Decano. (Archivo Matías Subat)

El otro gran atractivo será a pocas cuadras, en La Caldera, donde Independiente (19) recibirá a Deportivo Roca (19), que llegan a la cita con idéntico récord (7-5) y juntos en la tercera posición. El Rojo viene de ganar el clásico ante Pacífico y Roca dio un paso en falso ante su gente. El vencedor se asegurará la localía en la primera instancia de play offs.

David Oviedo y Agustín Montero se cruzarán en La Caldera. (Archivo-Deportivo Roca)

La fecha de hoy se completará con Biguá (16) vs. Petrolero (13), también desde las 21:30; y Del Progreso (16) vs. Centro Español (18), que medirán fuerzas en el Gigante de la calle Maipú de Roca, a partir de las 22.

El domingo, la última fecha

Este será un fin de semana definitorio para el PreFederal de básquet porque el domingo 27 se disputará la última fecha y ahí quedarán armados los play offs. Los partidos por la jornada 14 serán Petrolero vs. Centro Español (a las 20), Pérfora vs. Del Progreso (20:30), Biguá vs. Independiente (21) y Deportivo Roca vs. Pacífico (21).

Ahí se conocerán los cruces, que serán 1 vs. 8, 2 vs. 7, 3 vs. 6 y 4 vs. 5, al mejor de tres partidos, con ventaja de localía para los mejor ubicados en la primera ronda de la competencia.