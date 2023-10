Panamericanos 2023: Matías Contreras completa el trío de Neuquén en canotaje slalom

Matías Contreras va por su revancha en los Juegos Panamericanos, fue cuarto en Lima 2019 y buscará subir al podio en Santiago de Chile en canotaje slalom, en la modalidad kayak cross K1 masculino. Junto a Nadia Riquelme y Luz Cassini completa el trío de neuquinos que competiran en la disciplina.

El palista de Neuquén, que hace un tiempo se radicó en Mendoza para combinar los entrenamientos con el estudio, regresó al país en los últimos días luego de participar en la Copa del Mundo en España donde se midió con los mejores del planeta.

Así, Matías finalizó su preparación de cara la gran cita del deporte continental en la que se ilusiona con ganar una medalla. Con el ánimo bien arriba, luego de ser medalla de plata en los Juegos Odesur de Asunción 2022, se siente preparado para dar lo mejor en el país trasandino.

“Estoy manejando bien la ansiedad y estoy muy contento de participar otra vez en los Juegos. Entrené mucho para esto y estoy feliz porque ya se viene la acción, el 23 de octubre salimos con la delegación para Santiago”, le contó a ‘Entre Redes’ de Río Negro Radio.

La preparación de Contreras rumbo a Santiago 2023

Luego del cuarto puesto que consiguió en Perú, el neuquino se enfocó a pleno para decir presente una vez más en un Panamericano. “Mi preparación empezó justo después de Lima. Por suerte en abril de este año gané la plaza y a partir de ahí la intensidad de los entrenamiento creció”, comentó.

Durante el primer semestre trabajó en el país, más precisamente en los ríos de Mendoza donde estudia la Licenciatura en Nutrición, y luego viajó a Europa para participar de torneos mundiales y Copas del Mundo.

“Tener ese roce con los mejores del mundo me sirvió bastante. A nivel personal me sentí bien, obvio que siempre quiero más, pero estas competencias me ayudaron para llegar de la mejor manera”, indicó con respecto a su pretemporada en el Viejo Continente.

Si bien sabe que no será sencillo, Matías viajará a Chile con la tranquilidad de haber tenido una buena preparación. “El trabajo ya esta hecho, ahora solo queda mantenerme en este nivel y confiar en lo que hice, considero que estoy muy bien a nivel físico, mental y con respecto al equipamiento no estoy en desventaja con el resto”, agregó.

Sus expectativas y el orgullo de representar a la Argentina

En cuanto a las expectativas, detalló: “Como deportista siempre voy a dejar lo mejor de mi. Después de cuatro años voy con una mentalidad más madura. El segundo puesto en los Odesur me dio un empuje muy grande para seguir enfocado. Tengo la medalla entre ceja y ceja”.

Matías tiene todo listo para una nueva aventura Panamericana con el orgullo de representar a la Argentina a flor de piel. “Significa mucho. Ver la bandera, ir con toda la delegación, vestido de argentina y con el apoyo de un montón de gente es increíble. Ahí es donde encuentro la motivación en los momentos difíciles”, finalizó.

