Luz Cassini, la palista que adoptó a San Martín de los Andes y va por su tercer Juego Panamericano

Si bien nació en Necochea, María Luz Cassini se mudo se mudo a San Martín de los Andes hace 13 años para aprovechar las bondades de la Cordillera y poder dedicarse de lleno al canotaje slalom, disciplina que le permitirá competir por tercera vez consecutiva en los Juegos Panamericanos.

Luego de su actuación en Toronto 2015 y Lima 2019, donde logró sendos cuartos puestos, ahora está enfocada de lleno en dar lo mejor de sí Santiago de Chile 2023, con la ilusión de volver a pelear con las mejores del continente en busca de una medalla en las competencias de Slalom K1 femenino y en el Kayak Cross K1 femenino.

A un puñado de días de emprender viaje, la neuquina por adopción encara el tramo final de su preparación que fue muy diferente a la de otras ediciones.

Las dificultades en la preparación rumbo a Santiago 2023

“Estoy con calma, trabajando paso a paso. Todavía quedan entrenamientos en casa. Por cuestiones presupuestarias, para estos juegos no fuimos a torneos previos ni a las Copas del Mundo. Por suerte en San Martín tenemos una pista que va muy bien para entrenar y tenemos buenas condiciones para hacer la preparación acá”, comentó la palista.

A pesar de las dificultades para tener un entrenamiento óptimo, Luz prefiere enfocarse en lo que viene y no renegar de lo que no pudo ser.

“Si nos quedamos pensando en que la preparación fue distinta a otra veces ya perdimos antes de arrancar la carrera. Obvio que esta bueno estar en otras competiciones antes y ser parte de algunas copas del mundo, pero la realidad es que nos toca prepararlo así y desde ahí se hace todo lo posible para llegar de la mejor manera posible”, le enfatizó al programa ‘Entre Redes’ de Río Negro Radio.

Luz Cassini no piensa en revancha

En cuanto al objetivo para Santiago, Cassini buscará mejorar sus actuaciones y sueña con subirse al podio. “Van a ser mis terceros Juegos, en este tengo la posibilidad de competir en las dos categorías, así que buscaré estar en lo más alto posible. En los últimos dos quede cuarta y vamos a ver si podemos llegar un poco más arriba”, indicó.

Al ser consultada si se trata de una revancha por haber quedado tan cerca de una medalla en las competencias anteriores, Luz aseguró: “Para mi no lo es. Cada competición es diferente, siempre vamos a dar lo mejor, pero los otros competidores también van a hacer lo suyo. Si bien queda un poco de sensación amarga, no me puedo quedar con eso”.

La elección de Luz por San Martín de los Andes

Hace 13 años, Luz decidió mudarse a San Martín de los Andes en busca de un mejor lugar para entrenar y desarrollarse. “Me vine para estar más cómoda. En ese momento vivía en La Plata y viajaba todos los días a Buenos Aires para entrenar, era insostenible. Acá me econtré con un parque de diversiones”, y así encara su vida como deportista con la premisa de divertirse y dejar todo en cada carrera.

Con ese empuje, Cassini competirá en los Panamericanos aferrada a la ilusión de dejar a Neuquén y la Argentina en lo más alto.

Escuchá a Luz Cassini en RÍO NEGRO RADIO:

