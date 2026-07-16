Entre risas y descanso: así fue la primera práctica de la Selección antes de la final del Mundial ante España

Las risas de Paredes, Messi y Enzo en la práctica de este jueves en Atlanta. (Foto: AFP)

Un día después de la épica victoria sobre Inglaterra, la Selección Argentina llevó adelante su primer entrenamiento con la cabeza puesta en la final del Mundial frente a España. La práctica se desarrolló en Atlanta y, como es habitual después de un encuentro de alta exigencia, tuvo una intensidad baja.

Los futbolistas que disputaron más de una hora en la semifinal realizaron únicamente ejercicios regenerativos y de recuperación física, mientras que quienes sumaron pocos minutos o no ingresaron aprovecharon la jornada para hacer trabajos livianos con pelota.

Durante los minutos abiertos a la prensa, Lionel Messi, Leandro Paredes y Enzo Fernández fueron captados compartiendo un momento distendido mientras descansaban, antes de que se incorporaran el resto de los titulares que participaron de la remontada frente al conjunto inglés.

La planificación del cuerpo técnico contempla una práctica de mayor exigencia este viernes, la última en Atlanta antes de viajar rumbo a Nueva Jersey, donde se disputará la final del domingo en el MetLife Stadium.

Además, la FIFA modificó el cronograma habitual de actividades para la definición del torneo. Este viernes será la jornada de atención a la prensa: los medios podrán presenciar los primeros 15 minutos del entrenamiento y entrevistar a tres futbolistas de cada selección. Más tarde, Lionel Scaloni y Luis de la Fuente ofrecerán las conferencias de prensa oficiales.

El sábado, en tanto, Argentina y España trabajarán a puertas cerradas para ultimar los detalles tácticos antes del encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo.