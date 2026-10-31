Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan hoy: los detalles de la boda íntima en San Telmo y por qué eligieron Halloween

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan este sábado 31 de octubre de 2026, en una de las bodas más esperadas del espectáculo argentino. Después de mantener bajo reserva los preparativos, trascendió que la pareja eligió una antigua casona de San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires, para celebrar su unión rodeada de familiares y amigos cercanos.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la organización está a cargo de Claudia Villafañe, mientras que la cantante y el conductor de Gelatina apostaron por una celebración íntima, alejada de las grandes producciones. La noticia despertó una enorme expectativa entre sus seguidores, especialmente por el misterio que rodeó la fecha y el lugar elegidos.

Cómo será el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

La pareja eligió Casa Carlos, una antigua propiedad de San Telmo, que conserva elementos característicos de la arquitectura porteña y cuenta con abundante vegetación.

El periodista Fede Flowers mostró en LAM algunos detalles de los preparativos y aseguró que la cuadra había sido delimitada para organizar el ingreso de los invitados.

También contó que Pedro Rosemblat se encontraba dentro del establecimiento, mientras avanzaban los últimos preparativos, con mesas dispuestas y pruebas de sonido.

Aunque todavía no trascendieron detalles del menú ni de la lista completa de invitados, se espera una fiesta con un perfil íntimo y familiar.

Por qué Lali y Pedro eligieron casarse el 31 de octubre

La fecha no habría sido elegida al azar. Según revelaron en LAM, Lali Espósito y Pedro Rosemblat se conocieron en una fiesta de Halloween en 2023, por lo que el 31 de octubre tiene un significado especial para ambos.

Los primeros rumores de romance comenzaron a circular hacia fines de ese año y, en febrero de 2024, la cantante confirmó públicamente la relación con fotografías de una escapada a la playa.

Desde entonces, ambos compartieron distintos momentos de su vida en pareja, aunque procuraron mantener cierta privacidad sobre sus planes personales.

Qué dijo Lali sobre su vestido de novia y la celebración

En una entrevista durante los Premios Billboard de la Música Latina, Lali adelantó que no imaginaba una boda tradicional ni un vestido con una cola interminable.

La artista explicó que su intención era disfrutar de una celebración sencilla, rodeada de las personas más importantes de su vida.

Si bien todavía no se conoce el diseño que utilizará, sus declaraciones anticiparon una elección alejada de los estilos más clásicos.

Así, Lali Espósito y Pedro Rosemblat se preparan para dar el sí en una fecha cargada de simbolismo, con una celebración que promete combinar romanticismo, intimidad y el estilo personal de la pareja.