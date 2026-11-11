Pochettino aceptó la propuesta del Manchester United y se acerca su salida de Estados Unidos

Mauricio Pochettino está a detalles de dejar Estados Unidos para convertirse en el nuevo DT de Manchester United. (Foto: REUTERS)

Mauricio Pochettino podría dar un nuevo salto en su carrera y regresar a la Premier League. El entrenador argentino aceptó la propuesta del Manchester United y alcanzó un acuerdo verbal para convertirse en su nuevo director técnico, aunque su llegada todavía depende de la decisión de la dirigencia sobre la continuidad de Michael Carrick.

Según informó Sky Sports, las conversaciones entre el entorno del argentino y el club inglés avanzaron en los últimos días y todavía restan resolver algunos detalles. Mientras tanto, Carrick atraviesa un momento complicado por los malos resultados, que ubican al equipo en el puesto 18 de la Premier League, con apenas ocho puntos en diez partidos.

Otro punto clave de la negociación será la salida de Pochettino de la Selección de Estados Unidos. El entrenador tiene contrato vigente hasta 2030, luego de renovar hace apenas cinco meses tras la participación del equipo en el último Mundial.

En ese sentido, The Athletic reveló que el contrato de Pochettino incluye una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares, cifra que el conjunto británico está dispuesto a desembolsar.

Pochettino conoce bien el fútbol inglés, donde dirigió a Southampton, Tottenham y Chelsea. Además, en el plantel de los Diablos Rojos se encuentra su compatriota Lisandro Martínez, quien perdió terreno en el equipo durante los últimos partidos.

El acuerdo verbal representa un avance importante, pero todavía quedan pasos por resolver para concretar su desembarco en Old Trafford. Primero, Manchester United deberá definir el futuro de Carrick y luego avanzar en las condiciones para desvincular al argentino del seleccionado norteamericano.