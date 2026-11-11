Adriana Baravalle: “Trabajamos para tener una estrategia nacional de ciencia y tecnología para la seguridad nacional”

Adriana Baravalle, secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, durante su visita a Bariloche en la previa de BioArgentina 2026.

El Gobierno nacional trabaja en una estrategia de ciencia y tecnología para la seguridad nacional, que contempla el desarrollo espacial, la ciberseguridad, las tecnologías emergentes y la biotecnología. Así lo anunció la secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Adriana Baravalle, durante un encuentro de empresarios, científicos y emprendedores realizado en Bariloche, en la previa de BioArgentina 2026.

La funcionaria participó ayer del brindis organizado por la Cámara Argentina de Biotecnología (CAB), en el Sheraton Hotel de la localidad cordillerana. El encuentro reunió a más de 100 personas, entre socios de la CAB, empresarios, científicos y emprendedores del ecosistema biotecnológico nacional, en el marco de un encuentro previo a la jornada de BioArgentina que se realiza hoy en Bariloche.

Ante los asistentes, Baravalle se refirió a las prioridades de su gestión y mencionó el trabajo que se desarrolla desde el Gobierno nacional. “Estamos trabajando para tener una estrategia nacional de ciencia y tecnología para la seguridad nacional con unos ejes estratégicos basados en lo que es espacial, ciberseguridad, tecnologías exponenciales y emergentes, biotech y deeptech”, expresó.

Un pedido de acompañamiento al sector científico y empresarial

Durante su intervención, Baravalle destacó las capacidades científicas y tecnológicas del país y la importancia de articular el trabajo entre el Gobierno, las empresas y el ámbito académico. “Realmente es una alegría ver esta reunión de esta cámara y esta sinergia que es un poco lo que queremos desde la Secretaría en esta nueva gestión”, señaló.

Luego agregó: “Argentina tiene talento de primer nivel y lo vemos acá en este grupo. Empresarios, científicos, profesionales que cuando más de dos argentinos nos juntamos hacemos cosas impresionantes”.

La funcionaria también hizo referencia a su trayectoria profesional y a su llegada a la administración pública. “Me toca un desafío grande, así que también aprovecho esta oportunidad para pedirles que nos acompañen”, manifestó.

“Estoy convencida y tuve oportunidad de vivir en otros países en que la articulación de todo el ecosistema, a mí ahora me toca estar del lado del Gobierno, pero vengo del ámbito privado y de la academia, se logran cosas muy importantes”, expresó en relación a su trayectoria.

Baravalle también habló sobre los primeros meses de trabajo desde su designación, en agosto de 2026. “Tuvimos un primer mes desafiante. Ya logramos el segundo mes ordenarnos”, señaló. Y agregó: “Tengo un año de gestión por adelante, es muy poco tiempo, así que ahí los invito a que nos ayuden. De mi lado todo lo que pueda facilitarles y articular, creo que Argentina tiene una oportunidad de oro”.

La funcionaria también hizo referencia al reconocimiento internacional de las capacidades argentinas. “Desde afuera nos miran muy bien, somos reconocidos y si logramos trabajar unidos y en equipo no nos para nadie”, sostuvo.

En diálogo con RÍO NEGRO: la biotecnología, entre las prioridades del Gobierno

Antes de su intervención pública, Baravalle concedió una entrevista exclusiva a Diario RÍO NEGRO, en la que profundizó sobre el lugar que ocupa la biotecnología en la agenda de su Secretaría, la relación entre la investigación y la industria y las oportunidades de desarrollo científico en el país.

Consultada sobre la presencia del Gobierno nacional en BioArgentina 2026, la funcionaria destacó el aporte de las cámaras empresariales y la necesidad de fortalecer los vínculos entre los distintos sectores. “Desde el Gobierno apoyamos la articulación del ecosistema de innovación, ciencia y tecnología y la verdad que el aporte que hacen las cámaras es importante”, señaló.

En ese sentido, agregó: “Entendemos que la articulación entre gobierno, academia y la industria es vital para fortalecer todo el ecosistema y en particular el área de biotecnología es uno de los ejes estratégicos que el Gobierno apoya”.

Al analizar la situación de la biotecnología argentina, Baravalle destacó: “Hay mucho talento, mucha capacidad y creo que se puede mejorar si logramos sinergias entre varios proyectos. Y mi desafío es ese”, expresó, «articular la investigación básica, aplicarla, transferirla a la industria y generar valor, generar un círculo virtuoso que haga que Argentina se destaque y que podamos apoyar a nuestros investigadores acá en el país y no tengan que ir a buscar oportunidades afuera”.

La funcionaria también se refirió al recorrido de la Cámara Argentina de Biotecnología, que este año celebra su 15° aniversario. “15 años me parece que es meritorio, empresarios de primer nivel y creo que es un área estratégica que es importante desarrollar y contribuye mucho al bien común, tanto a la salud o en distintos ámbitos como la alimentación, el agro”, sostuvo.

Bariloche, Neuquén y el potencial tecnológico de la Patagonia

La funcionaria destacó el papel de la región en el desarrollo científico y tecnológico del país. “Yo creo que están en un área que tiene un potencial tremendo. De hecho, a nivel global la Patagonia, en particular acá Bariloche, Neuquén, están siendo un polo tecnológico interesante”, afirmó.

Durante su visita a la localidad, la funcionaria también recorrió INVAP (Investigación Aplicada) y el Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales (IPATEC). Vinculó el desarrollo de estos centros con la importancia de generar oportunidades fuera de Buenos Aires. “Y también esto de un país que no es solo Buenos Aires, es federal. Yo también soy del interior. Hay gente muy valiosa y está bueno que haya polos en todo el país. Abre más oportunidades a la gente del interior”, expresó.

La ciencia al servicio de las personas y el mensaje del Papa

En el tramo final de la entrevista, Diario RÍO NEGRO le consultó por las palabras del papa León XIV durante su visita a la Argentina, particularmente sobre el valor de la educación, las universidades y la necesidad de construir una economía al servicio de las personas.

“Creo que eso es clave. Hoy la tecnología no es ni buena ni mala, mi especialidad es la inteligencia artificial, la tecnología que potencia y ha sido un punto de inflexión para mejorar, entre otras, el área de biotecnología, ciberseguridad y otras áreas más, pero la clave es cómo la usamos a la tecnología”, sostuvo.

Y agregó: “Entonces, lo que no hay que perder es el norte. La ciencia tiene que estar aplicada para el bien común, para el beneficio de la humanidad”.

Para la funcionaria, esa perspectiva coincide con el mensaje que transmitió el pontífice durante su visita al país. “Creo que eso es el mensaje que da el Papa. La ciencia centrada en el hombre”, concluyó.

Perfil de Adriana Baravalle

Adriana Baravalle es especialista en inteligencia artificial y ciencia de datos. Fue designada en agosto de 2026 al frente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, en reemplazo de Darío Genua.

Cuenta con una maestría en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento de la Universidad Austral, donde desarrolló actividades de docencia e investigación y dirigió el Laboratorio de Tecnologías Exponenciales.

También tiene trayectoria en el sector privado y es fundadora de synapsIA, una red que busca vincular a científicos, académicos, inversores y emprendedores. Desde su designación, quedó al frente de un área de la administración nacional que tiene bajo su órbita organismos como el Conicet y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae).