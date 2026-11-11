Tribunal del Mar: Ravier defendió la soberanía argentina en Malvinas y ratificó la postura del Gobierno

En una conferencia de prensa brindada este miércoles por la tarde, el vocero presidencial Adrián Ravier ratificó la posición del Gobierno sobre la soberanía argentina ante el Tribunal del Mar. El vocero felicitó a los funcionarios y especialistas que representaron al país en Hamburgo. «La República Argentina reafirma su compromiso con la defensa de sus derechos, la protección de sus recursos naturales y la resolución pacífica de las controversias conforme al derecho internacional», expresó.

La presentación argentina ante el Tribunal busca impedir que el Reino Unido avance con la explotación de hidrocarburos en un territorio cuya soberanía es reclamada.

El reclamo de Argentina ante el Tribunal del Mar por Malvinas

El pedido argentino apunta al proyecto Sea Lion, impulsado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. La iniciativa contempla la extracción de petróleo en la Cuenca Malvinas Norte, frente al archipiélago.

La delegación nacional pidió al Tribunal que ordene medidas provisionales para impedir que continúen las actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en el área marítima en disputa. La resolución no definirá la soberanía sobre las islas, sino que analizará la aplicación de medidas cautelares durante el proceso arbitral.

Las repercusiones del paso del papa León XIV en la Argentina

Una vez iniciada la ronda de preguntas, Ravier confirmó que más de seis millones de argentinos participaron de las distintas actividades encabezadas por el papa León XIV en su visita al país. El vocero destacó la convocatoria como “una de las mayores movilizaciones de la historia”.

Desde el Ejecutivo también resaltaron que los encuentros se desarrollaron en un «clima de paz, orden y concordia». Además, atribuyeron el buen desarrollo de la agenda al comportamiento de los asistentes y al operativo desplegado por las fuerzas de seguridad.

El papa León XIV se despidió de la Argentina este miércoles por la tarde, acompañado por el presidente Javier Milei.

También Ravier dio la postura del Gobierno sobre el discurso del papa y dijo que “no hay contradicción entre la doctrina social de la Iglesia y la economía de mercado”. Y luego, agregó: «Es muy profundo el mensaje que dejó León XIV, hemos escuchado atentamente y tomamos sus palabras, pero no puedo dar ahora medidas concretas en línea con sus palabras».

También el vocero negó que haya habido irregularidades con la denominada «carpa VIP». Ravier dijo que cada invitado oficial, como ministros, gobernadores, diputados, senadores y autoridades de las Fuerzas Armadas, podía asistir con un acompañante.

Después, consultado nuevamente por la defensa de Argentina respecto a Malvinas y el daño ambiental por las operaciones en el archipielago, expresó: «Estamos preocupados, no solo porque se lleven recursos nuestros, sino que esto pueda tener algún impacto en el mar argentino. Lo cual hay que evitar con toda la fuerza de la diplomacia en línea con lo que nos pide León XIV: pelear por nuestros recursos de manera pacífica, diplomática, basado en el derecho internacional«.