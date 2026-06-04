Polémica en Brasil: Casemiro y una tremenda patada a Endrick a días del Mundial

Casemiro le entró con vehemencia desde atrás a Endrick en el entrenamiento de Brasil.

La Selección de Brasil atraviesa sus últimos entrenamientos antes del estreno en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Sin embargo, una situación ocurrida durante una práctica dirigida por Carlo Ancelotti se convirtió en tema de debate en todo el país.

Las cámaras de Canal Goat registraron el momento en el que Casemiro fue con vehemencia desde atrás sobre Endrick durante un ejercicio de entrenamiento.

Las imágenes rápidamente se viralizaron en las redes sociales y despertaron preocupación entre los hinchas brasileños por la posibilidad de una lesión a pocos días del comienzo del certamen.

El delantero surgido en Palmeiras, nuevamente vinculado al Real Madrid tras su reciente paso a préstamo por el Lyon, no sufrió consecuencias físicas de gravedad, aunque la dureza de la acción generó múltiples cuestionamientos hacia el mediocampista.

Matar o Modric e o ataque da Croácia ❌ ❌❌



Dar uma tesoura no Endrick pré-Copa ✅✅✅



Vai tomar no cu, Casemiro. pic.twitter.com/3L7Q19My67 — João Freire (@joaofrreire) June 4, 2026

Las críticas de los hinchas brasileños contra Casemiro

Tras la difusión del video, las redes sociales se llenaron de comentarios apuntando contra Casemiro. Muchos usuarios calificaron la entrada como innecesaria e irresponsable teniendo en cuenta la cercanía del Mundial.

“Para dar una de esas a Modric en el lance del gol de Croacia, él no tuvo huevos, ¿verdad?”, fue una de las críticas más compartidas por los usuarios, en referencia a la eliminación de Brasil en los cuartos de final de Qatar 2022.

Otros hinchas también expresaron su preocupación por las posibles consecuencias de una jugada de ese tipo en un entrenamiento. “Esto no tiene nada de normal. Fue como mínimo irresponsable y puede sacar a alguien de la copa”, escribió otro usuario.

Las referencias al partido contra Croacia también se repitieron entre los comentarios. “Una verdadera basura irresponsable, en el partido contra Croacia no pudo marcar a Modric y ahora quiere romper al chico en un entrenamiento”, señaló otro mensaje viral.

Mientras tanto, Brasil continúa con su preparación para el debut mundialista frente a Marruecos, previsto para el 13 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La expectativa es que Endrick pueda entrenarse con normalidad y formar parte de los planes de Ancelotti para el inicio de la competencia.