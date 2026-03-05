Llega el 31° Triatlón de la Vendimia: horarios, circuito y el debut del Tria Kid’s

Juan Larroulet y la Agostina Marmissolle, los ganadores de la edición 2025. (Foto: Bien de Allen)

El Triatlón de la Vendimia, una de las pruebas más esperadas en la región celebrará su 31° edición, pero esta vez, trae como novedad una propuesta destinada a las infancias. El evento se desarrollará el fin de semana en el predio de la Isla 58.

La actividad a cargo de la Dirección de Deportes del municipio de Villa Regina, contará al menos con 200 atletas en la línea de largada. La competencia que combina natación, ciclismo y pedestrismo forma parte de los festejos de la tradicional fiesta reginense, que cada año convoca a deportistas de la región.

La programación comenzará el sábado a las 14 con la realización del primer Tria Kid’s recreativo de la Vendimia. Se trata de una propuesta pensada para promover el deporte entre niñas y niños, con distancias adaptadas según las edades y niveles de los participantes.

La prueba estará dividida en tres categorías, de 6 a 8 años, de 9 a 11 años y de 12 a 14 años. Todos los participantes recibirán medallas y regalos.

El centro de atención llegará el domingo con la disputa de la 31° edición del Triatlón de la Vendimia, que también tendrá como escenario la Isla 58. La acreditación de los atletas se realizará entre las 7:30 y las 9, mientras que la apertura del parque cerrado está prevista para las 8.

La largada de la competencia individual será a las 10, mientras que las postas partirán a las 10:15. El recorrido contempla 1,8 kilómetros de natación, 33 kilómetros de ciclismo en un circuito rural y 7 kilómetros de pedestrismo, en un predio rodeado de los árboles verdes y senderos que brinda el balneario.

La organización a cargo de Fabián Rossi, confirmó que se entregarán medallas del primero al tercer puesto en cada categoría y que habrá premios en efectivo para los ganadores de la clasificación general femenina y masculina.

Hasta el momento se registran 35 atletas en la modalidad individual y 48 equipos en postas, lo que eleva a 179 el número total de competidores inscriptos.

Qué artistas se presentan en la Fiesta de la Vendimia de Villa Regina 2026

La programación musical será uno de los principales atractivos del evento, con tres noches que estarán dedicadas a distintos géneros.

Última alternativa. Fotos gentileza.-

Viernes 6 de marzo – noche de rock (entrada gratuita)

21.00 Láudano

21.45 3 de Rock

22.30 Última Alternativa

23.15 Francia 98

00.00 Vinilo en Blanco

00.45 El Sabio Alquimista

Los campedrinos.-

Sábado 7 de marzo – noche de folklore (entrada gratuita)

20.00 Ballet Folklórico Municipal

20.45 Sonora Raíz

21.30 Aluen

22.15 La Retama

23.00 Romina Pino

00.00 Los Campedrinos

01.30 Vendimia Fest con DJ Fede Alarcón

Domingo 8 de marzo – noche de cumbia

20.30 Caribe

21.30 Premiación de concursos

22.00 La Ke Faltaba

23.00 Ke Personajes

El cierre del domingo estará a cargo de Ke Personajes, la banda liderada por Emanuel Noir que se convirtió en uno de los fenómenos de la cumbia argentina en los últimos años.

Cuánto salen las entradas para ver a Ke Personajes en la Vendimia de Regina

La única jornada con entrada paga será la del domingo 8 de marzo, cuando se presente Ke Personajes.

Las entradas pueden adquirirse a través del sitio oficial vendimia.miregina.com.ar o de manera presencial en el edificio municipal ubicado en Avenida Rivadavia 220.

La entrada popular tiene un costo de $20.000 y la vip de $60.000. Con esta última accedés a un lugar preferencial y participás del sorteo de un auto Fiat Cronos 0 km.

Todas las entradas son de carácter general y se venderán hasta agotar stock. También podrán pagarse en tres cuotas sin interés con tarjetas del Banco Macro y Banco Patagonia.

Este viernes, suplemento especial del Diario RÍO NEGRO sobre la Fiesta de la Vendimia

La celebración también tendrá una cobertura especial en Diario RÍO NEGRO. Este viernes se publicará un suplemento especial dedicado a la Fiesta Provincial de la Vendimia de Villa Regina, con entrevistas, información sobre la producción vitivinícola de la región, historias de bodegas y todos los detalles de una de las celebraciones más importantes del Alto Valle.

El especial repasará además la actualidad del sector vitivinícola rionegrino, el crecimiento de la Ruta del Vino y el rol de Regina como uno de los centros históricos de la actividad.