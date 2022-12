Por qué el Kun Agüero se negó a ir a palco VIP para ver Argentina – Francia

El Kun Agüero bajó al campo del estadio Lusail para transmitir en vivo la previa del partido Argentina – Francia. El espíritu de la final del Mundial Qatar 2022 tenía completamente tomado al llamado jugador N° 27 de la Scaloneta, que llegó a compartir el último tramo de la ceremonia inaugural. Pero antes del inicio del partido, se negó a ir al palco VIP y su explicación fue contundente.

Agüero aprovechó su presencia en la cancha para mostrar el calentamiento de la Selección Argentina. «Por ahora no me dijeron nada, pero enseguida me van a sacar cagando», reconoció el Kun, para luego resaltar que la presencia de la hinchada argentina en Lusail había colmado el estadio. De hecho es escuchó el abucheo cuando los jugadores de Francia salieron a la cancha.

En medio de su transmisión, alguien se acercó para preguntarle si iba al palco, a lo que se negó rotundamente. Argumentó que en ese espacio no podía gritar, que tenía que quedarse sentado y de ninguna manera se iba a comportar de esa forma.

«En el VIP hay muchos que están callados y yo quiero saltar», explicó. Después indicó: «que vengan Lo Celso y Nico para acá».

Otro dato de «color» de su transmisión fue que no ahorró en insultos para quienes se paraban frente a su cámara y no le permitían transmitir a los jugadores.