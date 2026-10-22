PreFederal Ascenso de básquet: fecha visitante y Biguá solo en la cima

El equipo neuquino metió un gran triunfo en Allen y sigue en lo más alto del certamen. (Prensa Biguá)

La novena fecha del torneo PreFederal Ascenso de básquet entregó tres victorias visitantes y el que se quedó con la mejor parte fue Biguá, que derrotó a Unión Alem Progresista por un ajustado 60-56, y sigue en lo más altos de las posiciones.

La tendencia se mantuvo en los otros dos estadios, porque Del Progreso se llevó una gran victoria del Boris Kocina, ante Cinco Saltos (68-65), y Cipolletti hizo lo propio de La Colonia, porque venció a Centenario por 78-72.

Bajo goleo y triunfazo de Biguá

Biguá impuso condiciones desde el primer cuarto (20-9) y a partir de ahí tuvo el control del juego en el López Arcaute. No fue fácil, porque los Magos dejaron todo hasta el final, pero los dos puntos viajaron a Neuquén. Gastón Encina (16), Mateo Jankowski (13) y Julián Fedele (12 más 9 rebotes) fueron los goleadores del Verde; mientras que Martín Arcoleas (10) fue el único con doble dígito en el local.

Del Progreso lo dio vuelta en el final

Del Progreso corrió desde atrás, pero encontró efectividad en el último parcial (14-6) y se quedó con una victoria clave en Cinco Saltos, que le permite seguir de cerca a Biguá. El goleo se lo repartieron entre Facundo Dobrec (17), Gustavo Maranguello (16 y 10 rebotes), Santiago Pascual (13) y Franco Leal (13), aunque la mayor valoración fue para el local Sebastián Bernasconi (30), gracias a sus 27 puntos y 9 rebotes.

Grito Albinegro en Centenario

Cipolletti se iluminó en el tercer parcial (lo ganó 29-10) y por eso se llevó un gran triunfo de Centenario, que ganó los otros cuartos pero dejó pasar una gran chance ante su gente. Juan Ignacio Andreotti (18), Santino Trobbiani (17), Martín Lascano (15) y Juani O’Connor (15) se repartieron casi todo el goleo del Albinegro, mientras que en Cente no alcanzaron los 25 de Pablo Almendra, máximo anotador de la noche.

Posiciones y próxima fecha

Con estos resultados, Biguá es único líder con 17 puntos (8-1), Del Progreso y Unión Alem Progresista quedaron como escoltas con 15 (6-3), cuarto está Centenario con 12 (3-6) y más atrás aparecen Cipolletti (10, 2-6) y Cinco Saltos (9, 1-7).

La próxima jornada será la décima y se disputará el miércoles 28 de octubre, con este programa: Centenario vs. Cinco Saltos, Cipolletti vs. Unión Alem Progresista y Del Progreso vs. Biguá.