PreFederal de básquet: Centro Español cerró el círculo con un perfecto 7-0

Venció a Biguá en Neuquén y ratificó su candidatura antes del arranque de las revanchas. Independiente sigue como escolta, mientras que Pacífico y Pérfora ganaron de visitantes y completan el top 4.

Joaquín Marcon vs. Manuel Navarro, gran lucha interna en la victoria del Rojo sobre el Albo. (Oscar Livera)

El torneo PreFederal de básquet cerró su primera rueda y Centro Español la completó de manera perfecta. Venció a Biguá en El Nido, por 82-71 y de esta manera ratificó que es el gran candidato antes del arranque de las revanchas, que comenzarán este domingo 12, a partir de las 20.

La fecha 7 marcó corte de cuartetos, porque Independiente, Pacífico y Pérfora también festejaron y se sostuvieron en la zona alta. El Rojo dio cuenta de Atlético Regina por 74-68, del Decano superó a Roca por 89-78 y el Verde necesitó de dos suplementarios para doblegar a Del Progreso por 92-88, ambos en condición de visitante.

El Torito se enojó en el tercer cuarto: ¡30-12!

Biguá picó en punta y sacó diferencias en los primeros parciales (18-12 y 39-31), pero Español volvió iluminado del vestuario, metió un parcial de 30-12 y ahí dio vuelta la historia, para sumar su séptima victoria en el torneo.

Emilio Santana, con 31 puntos y una valoración de 35, se comió la cancha y además estuvo muy bien rodeado por Facundo Ramadori (16), Carlos Sepúlveda (11) y Franco Casacchia (11 rebotes). En el local sobresalieron Francisco González (19 más 8 rebotes), Franco Herbik (15) y Santiago Marconetti (14). Una vez más el equipo de Plottier ganó la batalla de los tableros 845-33) y ahí sustentó gran parte del triunfo.

Cambiante, pero con cierre Rojo

Independiente sigue si marcha victoriosa en el torneo y antes de recibir a Español, festejó ante su gente. Regina, fiel a su estilo, le presentó batalla, pero el Rojo lo cerró mejor. En La Caldera, el equipo de Andrés García metió un claro 21-12 en el segundo parcial, pero la visita respondió con un marcador idéntico en el tercero y los 10 finales se llenaron de dudas. El Rojo tomó mejores decisiones y lo ganó con justicia.

En los dos casos, apareció la escalera goleadora porque Joaquín Marcon (15 puntos), Mateo Isolabella (14) y Carlos Paredes (13) fueron los máximos anotadores del equipo neuquino, y Juan María Borghese (15), Sebastián Bernasconi (14) y Marcos Leal (13) se lucieron en la visita.

Pacífico, con cinco jugadores en el doble dígito

Marco Roumec (18), Sebastián Godoy (17), Gustavo Maranguello (16), Matías Stanic (12) y Alex Soria (12) se repartieron el goleo de manera perfecta, David Veliz no llegó a doble dígito de puntos (8), pero sí bajo 12 rebotes y a partir de ahí, Pacífico construyó una incuestionable victoria sobre Deportivo Roca, en el Gimena Padín por 89-78.

Véliz vs. Cadillac, en el Padín. (Deportivo Roca-Oficial)

El Decano controló el partido de principio a fin, con parciales de 27-22, 47-40 y 67-63. El que sostuvo al Depo hasta el final fue Thiago Ghietti, quien debutó en el Naranja con 26 puntos y 9 rebotes. Tiene 19 años y llegó desde Quilmes de Mar del Plata. Adolfo García Barrios (21) y Cristian Cadillac (9 rebotes y 9 puntos) también sobresalieron en Roca.

Básquet hasta la madrugada y triunfo Verde

Pérfora necesitó de dos suplementarios para quebrar la resistencia de Del Progreso y seguir, firme en el top cuatro de vanguardia. Fue 92-88, luego de estos parciales: 24-21, 39-44, 54-56, 76-76 y 81-81. Una de las claves, sin dudas, estuvo en los libres. El equipo roquense falló 15 (22-37) y el Verde tiró la misma cantidad (37), pero anotó 26. Así, el equipo de Plaza Hiuncul contrarrestó los 9 rebotes menos que bajó (55-46).

Jeremías Fernández terminó con un doble-doble (13 rebotes y 12 puntos), mientras que Augusto Rossi (16), Nahuel Vicentín (16) y Nacho Claris (15) también golearon parejo en Pérfora; mientras que Martín Arcoleas (otro doble-doble 23 y 14 rebotes), Facundo Marcilla (13) y Carlos Infante (12) fueron los mejores en el local.

Posiciones y partidazo a la vista

Con estos resultados Centro Español sigue con puntaje ideal (14, 7-0) y más atrás están Independiente 13 (6-1), Pacífico 12 (5-2), Pérfora 11 (4-3), Atlético Regina 9 (2-5), Del Progreso 9 (2-5), Biguá 8 (1-6) y Deportivo Roca 8 (1-6).

El domingo 12, a partir de las 20, se jugarán los cuatro partidos de la octava fecha y hay uno que se roba todas las miradas porque el Rojo recibirá al Torito en La Caldera. Los otros tres juegos serán Atlético Regina vs. Pérfora, Del Progreso vs. Pacífico y Biguá vs. Roca.


