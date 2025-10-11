PreFederal de básquet: Centro Español cerró el círculo con un perfecto 7-0

El torneo PreFederal de básquet cerró su primera rueda y Centro Español la completó de manera perfecta. Venció a Biguá en El Nido, por 82-71 y de esta manera ratificó que es el gran candidato antes del arranque de las revanchas, que comenzarán este domingo 12, a partir de las 20.

La fecha 7 marcó corte de cuartetos, porque Independiente, Pacífico y Pérfora también festejaron y se sostuvieron en la zona alta. El Rojo dio cuenta de Atlético Regina por 74-68, del Decano superó a Roca por 89-78 y el Verde necesitó de dos suplementarios para doblegar a Del Progreso por 92-88, ambos en condición de visitante.

El Torito se enojó en el tercer cuarto: ¡30-12!

Biguá picó en punta y sacó diferencias en los primeros parciales (18-12 y 39-31), pero Español volvió iluminado del vestuario, metió un parcial de 30-12 y ahí dio vuelta la historia, para sumar su séptima victoria en el torneo.

Emilio Santana, con 31 puntos y una valoración de 35, se comió la cancha y además estuvo muy bien rodeado por Facundo Ramadori (16), Carlos Sepúlveda (11) y Franco Casacchia (11 rebotes). En el local sobresalieron Francisco González (19 más 8 rebotes), Franco Herbik (15) y Santiago Marconetti (14). Una vez más el equipo de Plottier ganó la batalla de los tableros 845-33) y ahí sustentó gran parte del triunfo.

Cambiante, pero con cierre Rojo

Independiente sigue si marcha victoriosa en el torneo y antes de recibir a Español, festejó ante su gente. Regina, fiel a su estilo, le presentó batalla, pero el Rojo lo cerró mejor. En La Caldera, el equipo de Andrés García metió un claro 21-12 en el segundo parcial, pero la visita respondió con un marcador idéntico en el tercero y los 10 finales se llenaron de dudas. El Rojo tomó mejores decisiones y lo ganó con justicia.

En los dos casos, apareció la escalera goleadora porque Joaquín Marcon (15 puntos), Mateo Isolabella (14) y Carlos Paredes (13) fueron los máximos anotadores del equipo neuquino, y Juan María Borghese (15), Sebastián Bernasconi (14) y Marcos Leal (13) se lucieron en la visita.

Pacífico, con cinco jugadores en el doble dígito

Marco Roumec (18), Sebastián Godoy (17), Gustavo Maranguello (16), Matías Stanic (12) y Alex Soria (12) se repartieron el goleo de manera perfecta, David Veliz no llegó a doble dígito de puntos (8), pero sí bajo 12 rebotes y a partir de ahí, Pacífico construyó una incuestionable victoria sobre Deportivo Roca, en el Gimena Padín por 89-78.

Véliz vs. Cadillac, en el Padín. (Deportivo Roca-Oficial)

El Decano controló el partido de principio a fin, con parciales de 27-22, 47-40 y 67-63. El que sostuvo al Depo hasta el final fue Thiago Ghietti, quien debutó en el Naranja con 26 puntos y 9 rebotes. Tiene 19 años y llegó desde Quilmes de Mar del Plata. Adolfo García Barrios (21) y Cristian Cadillac (9 rebotes y 9 puntos) también sobresalieron en Roca.

Básquet hasta la madrugada y triunfo Verde

Pérfora necesitó de dos suplementarios para quebrar la resistencia de Del Progreso y seguir, firme en el top cuatro de vanguardia. Fue 92-88, luego de estos parciales: 24-21, 39-44, 54-56, 76-76 y 81-81. Una de las claves, sin dudas, estuvo en los libres. El equipo roquense falló 15 (22-37) y el Verde tiró la misma cantidad (37), pero anotó 26. Así, el equipo de Plaza Hiuncul contrarrestó los 9 rebotes menos que bajó (55-46).

Jeremías Fernández terminó con un doble-doble (13 rebotes y 12 puntos), mientras que Augusto Rossi (16), Nahuel Vicentín (16) y Nacho Claris (15) también golearon parejo en Pérfora; mientras que Martín Arcoleas (otro doble-doble 23 y 14 rebotes), Facundo Marcilla (13) y Carlos Infante (12) fueron los mejores en el local.

Posiciones y partidazo a la vista

Con estos resultados Centro Español sigue con puntaje ideal (14, 7-0) y más atrás están Independiente 13 (6-1), Pacífico 12 (5-2), Pérfora 11 (4-3), Atlético Regina 9 (2-5), Del Progreso 9 (2-5), Biguá 8 (1-6) y Deportivo Roca 8 (1-6).

El domingo 12, a partir de las 20, se jugarán los cuatro partidos de la octava fecha y hay uno que se roba todas las miradas porque el Rojo recibirá al Torito en La Caldera. Los otros tres juegos serán Atlético Regina vs. Pérfora, Del Progreso vs. Pacífico y Biguá vs. Roca.