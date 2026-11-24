Siguiente desafío a la vista. El argentino Franco Colapinto llega motivado a la recta final de la temporada 2026 de Fórmula 1, que este fin de semana tendrá su penúltima cita con el Gran Premio de Qatar, en el circuito de Lusail.

El pilarense tuvo un envión anímico de aquellos para encarar la estocada final de año. El 6° puesto logrado en Las Vegas, igualando su mejor resultado en la máxima (alcanzó los 35 puntos), devolvió la confianza y puso fin a una larga racha adversa de malos rendimientos y poca fortuna.

Naturalmente, el objetivo del pilarense y el equipo Alpine en el stint final de Medio Oriente es aproximarse lo máximo posible al desempeño del pasado fin de semana en el desierto de Nevada y poder continuar en la senda de los puntos.

“Fue fantástico volver a sumar puntos en Las Vegas e igualar mi mejor resultado histórico en la Fórmula 1. Tuvimos un buen ritmo durante todo el fin de semana, ya que diversas características del circuito se adaptaron bien a nuestro monoplaza, y gestionamos el evento a la perfección con ambos coches”, comentó Franco en la previa del GP a través del canal oficial de Alpine.

¿LO MOTIVÓ BOCA? ¡Enorme largada de Franco Colapinto en Las Vegas adelantando tres posiciones! 📺 #LasVegasGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/XMpLs3FMNG — SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2026

La cita venidera poco tendrá que ver con lo vivido días atrás en “La Ciudad del Pecado”. Allí se dio un escenario poco antes visto: las largas rectas y altas velocidades alcanzadas jugaron un papel fundamental en la gestión de energía y, por consiguiente, favorecieron notablemente el espectáculo en pista.

Amén de ello, claro está que Colapinto y la escudería francesa son optimistas en poder repetir esa performance desde el viernes en Lusail, circuito que albergará por quinta vez el Mundial de F1 (se ausentó en 2022 por el Mundial de Fútbol).

“Esperamos mantener esta inercia en Catar, donde probablemente volveremos a un tipo de competición más habitual para esta temporada, tras la intensa dinámica de rebufos que acabamos de vivir, algo realmente singular”, comentó Franco.

Y remató, en relación a las particularidades del trazado qatarí de 5,419 metros de extensión: “El trazado castiga mucho los errores, con las escapatorias de grava situadas muy cerca de la salida de las curvas (cualquier salida de pista se paga caro), pero el flujo de las curvas hace que completar una vuelta sea una experiencia muy gratificante. Estamos preparados para darlo todo de nuevo en la penúltima cita del año y, ojalá, lograr puntuar por segunda carrera consecutiva”.