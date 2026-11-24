El Ministerio Público Fiscal avanzó con la acusación por homicidio agravado por el uso de arma de fuego contra Luciano Castillo, como autor material del crimen de Diego Cid, y detalló las pruebas que piensa exponer en el juicio oral, donde la defensa intentará desbaratar esa calificación y sostener la tesis de que existió un exceso en la legítima defensa.

En la causa también está imputado el hermano de Luciano, Demis Castillo, quien manejaba el vehículo desde el cual partieron los disparos y deberá responder como “partícipe necesario”. El homicidio ocurrió en la madrugada del último 12 de febrero en la toma “Manzana 287”, ubicada en el Alto de Bariloche, cuando la víctima citó a sus agresores para una transacción de drogas.

Los imputados, de 23 y 24 años, enfrentarán el juicio oral el año próximo, de acuerdo a lo acordado hoy en la audiencia de control de acusación. Quien está señalado como autor del crimen permanece en prisión preventiva y su hermano espera el juicio en libertad, con seguimiento electrónico y pautas de presentación periódica en una comisaría.

Según la descripción aportada por el fiscal Martín Lozada, los Castillo en compañía de otras dos personas acudieron al punto convenido a bordo de un Peugeot blanco. Demis Castillo manejaba y al advertir que era Cid quien los aguardaba, en compañía de otro joven, giró y pasó junto a ellos a muy baja velocidad. Su hermano Luciano iba en el asiento trasero izquierdo y desde allí efectuó “al menos dos disparos” contra Cid con una pistola Bersa de calibre 9 milímetros. Uno de los proyectiles lo alcanzó en el hemitórax derecho y le provocó la muerte.

Los Castillo huyeron de inmediato a Cipolletti, su ciudad de origen, donde se entregaron nueve días después. Los otros dos ocupantes del auto también fueron identificados tiempo después pero la fiscalía no les formuló cargos y los desvinculó de la causa.

El abogado defensor de ambos imputados, Miguel Zeballos, dijo que el incidente de ese día «incluyó disparos de ambos lados», que la víctima también tiene registro de pólvora en las manos y que los Castillo fueron prevenidos porque el día anterior, en una operación similar, Cid se negó a pagarles y les robó la droga a punta de pistola. Por eso dijo que su “teoría del caso” es que el homicidio se produjo “en exceso de la legítima defensa”.

Afirmó durante la audiencia que era necesario “limpiar” el hecho en función del “deber de objetividad” del Ministerio Público, y revisar entonces la calificación de homicidio agravado, que en el caso de Luciano se suma “en concurso real” con el delito de portación ilegítima de arma de fuego. Su hermano Demis carga con la imputación de partícipe necesario y se expone a recibir una pena similar que la del autor material del crimen.

Qué dijo la defensa

Para el defensor Zeballos, “quien provocó la situación fue el señor Cid”, dado que “le roba (a Castillo) y lo cita nuevamente para robarle el estupefaciente”. Dijo que su defendido “fue la primera vez sin armas y le robaron a punta de pistola”. Por eso se cuidó al día siguiente de que no le pase lo mismo.

Pero el juez Gregor Joos dijo que no le correspondía alterar la calificación en la etapa de control de acusación y que “va a tener que ser el tribunal de juicio quien evalúe el complejo de evidencias que se produzcan en el juicio”.

El fiscal Lozada fijó una “pretensión punitiva” de once años de prisión como máximo, y en consecuencia corresponde que los dos presuntos autores del homicidio sean juzgados por un tribunal de tres jueces. La fecha no está definida todavía pero quedará para los primeros meses de 2027, porque falta producir una pericia criminalística alternativa que encargó la defensa y no estará disponible antes de febrero.

20 testigos y un juicio de tres jornadas

En la segunda parte de la audiencia las partes pasaron en limpio las “convenciones probatorias”, relacionadas con el lugar preciso y la hora del hecho investigado, así como el vehículo y el arma que utilizaron los victimarios, las razones médicas de la muerte de Cid y la certeza de que todo ocurrió en “una transacción de compra de estupefacientes”. También enumeraron los testigos de cada parte, que en total serían alrededor de 20 y que demandarán, en principio, un juicio de tres días.

En el tramo final de la audiencia las partes pujaron en relación con la medida de prisión preventiva que pesa sobre Luciano Castillo. En ese caso también prevaleció la postura de la fiscalía y la querella. Demis está en libertad con monitoreo electrónico, pero Luciano permanece privado de libertad en Cipolletti desde que se entregó en una comisaría, pocos días después del crimen.

Zeballos pidió que le concedan la prisión domiciliaria con pulsera electrónica, tras asegurar que no hay riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación. Pero el fiscal Lozada y el querellante Brucellaria recordaron que el joven huyó rumbo a Cipolletti apenas cometió el homicidio y solo se presentó “cuando estaba identificado y acorralado”, lo cual “acredita el riesgo de fuga”.

El defensor dijo que la situación no es diferente, que ambos hermanos están imputados por el mismo delito y que se les debería imponer la misma medida cautelar. También dijo que Luciano está bajo tratamiento médico y se podría garantizar mejor si se lo exime del alojamiento carcelario.

El juez Joos pidió un cuarto intermedio para evaluar y luego comunicó que si bien los dos hermanos Castillo están expuestos a recibirla misma pena, los roles que se les atribuyen en el hecho son distintos. Dijo que la situación jurídica en la que se encuentran está “consolidada” luego de lo dispuesto en su momento por un juez de Garantías y ratificada en revisión.

“A pesar del esfuerzo del abogado defensor, no se encuentran en la misma situación -explicó-. Luciano está sindicado como autor material y se le imputa además otro delito que es la portación de arma de fuego. Si bien tendrían la misma pena, claramente no es lo mismo. Esto será motivo de discusión en el juicio”. Con esas razones Joos decidió mantener al mayor de los Castillo bajo prisión preventiva y garantizar que reciba el tratamiento médico que necesita “como ha ocurrido hasta ahora”.