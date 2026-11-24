En Río Negro, la violencia representa más de la mitad de los expedientes que ingresan al fuero de Familia.

En este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, los datos de Río Negro muestran cuánto falta por hacer. Las denuncias, las distintas formas de violencia y los femicidios exponen una realidad que interpela no solo a la Justicia, sino a toda la sociedad. Porque, pese a los avances, garantizar una vida libre de violencia sigue siendo una conquista pendiente.

En 2025, unas 47.000 mujeres y niñas fueron asesinadas intencionalmente por sus parejas o familiares en todo el mundo, según un informe de ONU Mujeres y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). La cifra representa el 60% de los 78.000 femicidios registrados durante el año y equivale a cinco víctimas por hora, unas 129 por día. El hogar continúa como el lugar más peligroso: la mayoría de estos crímenes ocurre a manos de personas que forman parte del entorno cercano de las víctimas.

En Río Negro, según datos del Centro de Planificación Estratégica del Poder Judicial la violencia familiar representa más de la mitad de los expedientes que ingresan al fuero de Familia. Entre el 1 de enero y el 17 de noviembre de 2026 se registraron 10.704 causas por este motivo, el 55,3% de los 19.357 expedientes contabilizados en ese ámbito. El volumen creció un 2,2% respecto del mismo período de 2025, cuando se habían iniciado 10.469 expedientes.

Las cifras permiten dimensionar una problemática que también tiene su expresión más extrema en los femicidios. El registro oficial que se remite a la Corte Suprema de Justicia de la Nación se elabora con información relevada por las fiscalías y el Centro de Planificación Estratégica del Poder Judicial, y se envía cada año en marzo. El último registro oficial de la Corte Suprema, correspondiente a 2025, contabilizó tres víctimas directas de femicidio en Río Negro, la misma cantidad que en 2024. Hasta que se complete el próximo relevamiento, el registro mediático permite advertir que en 2026 ya se conocieron cinco casos en la provincia.

Entre los hechos registrados este año figuran uno ocurrido el 4 de febrero en El Manso; otro el 6 de febrero en Bariloche, que ya tiene condena; un tercero el 21 de febrero en Choele Choel, cuyo presunto autor se suicidó; el caso de una mujer de 92 años en Cipolletti, ocurrido durante la semana del 23 de noviembre, y el de General Roca, del 22 de noviembre. En cuanto a los hechos de 2025, las causas están esclarecidas, con excepción del asesinato de una joven en el basural de San Antonio Oeste, cuyo juicio por jurados está previsto para los primeros meses de 2027.

Las formas de violencia que aparecen en las estadísticas

El informe del Centro de Planificación Estratégica del Poder Judicial también muestra que la violencia no se limita a las agresiones físicas. En el período analizado se registraron 13.825 situaciones correspondientes a distintos tipos de violencia, un 10,7% más que en 2025. La violencia psicológica continúa al frente, con 7.508 registros, el 54,3% del total. Le siguen la física, con 3.738 casos (27%); la económica y patrimonial, con 1.407 (10,2%); la simbólica, con 837 (6,1%), y la sexual, con 335 (2,4%).

Los datos de violencia familiar corresponden al período comprendido entre el 1 de enero y el 17 de noviembre de 2026.

Los mayores incrementos se observaron en la violencia simbólica, cuyos registros casi se triplicaron respecto del año anterior, con una suba del 197,9%, y en la económica y patrimonial, que aumentó un 27,6%. La violencia física creció un 9,4%, mientras que la psicológica tuvo una variación del 1,6%.

Sin embargo, esos porcentajes no deben interpretarse de manera automática. En el caso de la violencia económica y patrimonial, por ejemplo, desde hace casi tres años el Superior Tribunal de Justicia estableció criterios para reconocer esta modalidad en un fallo que tuvo repercusión. A partir de entonces, comenzó a aparecer con mayor frecuencia en las sentencias del fuero de Familia y en las demandas que presentan abogados y abogadas.

También cambió el sistema de registro. Antes de iniciar una demanda, los profesionales deben completar una ficha obligatoria en la que identifican los tipos y modalidades de violencia que se exponen. Esa herramienta permite reunir información estadística que antes no existía o que requería una extracción manual.

Las medidas de protección y el alcance de los registros

En cuanto a las personas afectadas, el informe contabilizó 8.149 víctimas, un 2,9% más que en el mismo período del año pasado. El 73,5% son mujeres y una de cada cuatro víctimas con edad registrada es menor de 18 años. Además, casi seis de cada diez casos involucran a una pareja o expareja. Dentro de ese grupo, las exparejas superan ampliamente a las parejas convivientes.

El ámbito doméstico concentra el 97% de las situaciones informadas. También aparecen registros de violencia múltiple y digital. Esta última modalidad suma 25 casos en 2026, una categoría incorporada a la Ley 26.485 a partir de la Ley Olimpia, en 2023. Se trata de los primeros registros identificados bajo esa clasificación y no necesariamente representan la dimensión total de la violencia digital.

Durante el período analizado, el fuero de Familia dictó 5.557 medidas de protección. Las más frecuentes fueron la prohibición de acercamiento, con 2.333 resoluciones, y la prohibición de realizar actos de perturbación o intimidación, con 2.076. Juntas representan casi ocho de cada diez medidas. También se dispusieron tratamientos socio-terapéuticos, exclusiones del hogar y otras medidas destinadas a proteger a las víctimas.

El informe registra 63 botones antipánico, pero ese número corresponde exclusivamente a las medidas dispuestas por el fuero de Familia. No representa el total de dispositivos utilizados en la provincia: la mayoría de los botones, las pulseras y los dispositivos duales se ordenan desde el fuero Penal.

En el mismo período, los expedientes por violencia familiar concentraron más de la mitad de las resoluciones del fuero. Entre ellas hubo medidas de protección, prórrogas y modificaciones, además de resoluciones que rechazaron denuncias o denegaron medidas.

Las cifras muestran la dimensión de una problemática que no se resuelve únicamente con denuncias, expedientes o medidas judiciales. Detrás de cada registro hay una vida atravesada por la violencia y una historia que exige respuestas. En este 25N, el desafío sigue siendo colectivo: reconocer las distintas formas de agresión, intervenir a tiempo y construir una sociedad en la que ninguna mujer tenga que organizar su vida alrededor del miedo.

En el Mundo

Según el informe de ONU Mujeres y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) mientras las tasas de homicidio disminuyeron en el mundo, las de femicidio bajaron a un ritmo mucho más lento. Entre 2010 y 2025, en América los homicidios descendieron casi dos veces más rápido que los femicidios.

El documento señala que estos crímenes rara vez son hechos aislados: suelen ser el desenlace de períodos prolongados de violencia, amenazas y maltrato. Sin embargo, muchas mujeres que atraviesan agresiones físicas o sexuales nunca buscan ayuda, mientras otras encuentran obstáculos para acceder a protección y justicia. Por eso, los organismos internacionales insisten en la necesidad de detectar las señales de alerta, garantizar canales seguros de denuncia y actuar antes de que la violencia termine en un asesinato.

Los datos se difundieron en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Mañana comienza la campaña de 16 Días de Activismo, que se extenderá hasta el 10 de diciembre bajo el lema «Garantizar el acceso a la justicia, proteger a las sobrevivientes y poner fin a la impunidad». «Debemos actuar con urgencia para garantizar que no se pase por alto ninguna señal de alerta, que ninguna sobreviviente quede sin protección y que ningún agresor eluda su responsabilidad”, afirmó Sima Bahous, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres.