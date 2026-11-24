En el último martes del período ordinario del Congreso, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó una nueva cumbre de la mesa política del Gobierno nacional en la Casa Rosada para terminar de delinear la estrategia parlamentaria de cierre de año.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido tras el encuentro de la Mesa Política y las reconstrucciones realizadas por Infobae y TN, el Poder Ejecutivo dará a conocer hacia fines de esta semana el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias para diciembre 2026, colocando al proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional como la primera y principal iniciativa de la agenda parlamentaria.

Durante el cónclave, que se extendió por casi dos horas tras demorarse media hora por la reunión bilateral del presidente Javier Milei con su par de Polonia, Karol Nawrocki, la cúpula oficialista resolvió avanzar con la convocatoria a sesiones extraordinarias para diciembre 2026 y ordenar los acuerdos por el Presupuesto 2027 y la Reforma Electoral.

La hoja de ruta del Gobierno en el Congreso para el Presupuesto 2027 y la Reforma Electoral

En lo inmediato, la mesa política coordinó los pasos operativos para las jornadas parlamentarias de este miércoles y jueves, en un contexto económico marcado por un riesgo país en 1.108 puntos y un dólar oficial en 1.615 pesos, aunque respaldado por la suba del 4,1% en el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) medido por la Universidad Torcuato Di Tella:

Reforma Electoral y suspensión de las PASO: es la prioridad política central de la Casa Rosada para este jueves en el Senado. Con la negociación encabezada por Diego Santilli, «Lule» Menem y Patricia Bullrich, quienes retiraron las listas colectoras para sumar respaldos, el oficialismo busca aprobar la suspensión de las PASO de cara a 2027, incorporando también la Ficha Limpia y la eliminación de la elección directa de parlamentarios del Mercosur reclamadas por el PRO. Presupuesto 2027 y Banco Central: en la Cámara de Diputados, el oficialismo apunta a reunir el quórum y los votos necesarios para darle media sanción al Presupuesto 2027, que ya cuenta con dictamen de mayoría, y volver a intentar el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que tiene media sanción del Senado. Informe de gestión y Ley de Ludopatía: este miércoles a las 15, Diego Santilli debutará en el recinto del Senado respondiendo más de 1.200 preguntas de los bloques, mientras que Patricia Bullrich —quien se retiró antes de la reunión para dialogar con la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina— busca destrabar el proyecto sobre ludopatía.

Qué informó oficialmente la Mesa Política sobre el informe de Diego Santilli y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional

El ordenamiento definido en la Casa Rosada tendrá su primera prueba institucional este miércoles 25 de noviembre 2026 a las 15, cuando Diego Santilli brinde su primer informe de gestión ante el Senado de la Nación, instancia en la que responderá más de 1.200 preguntas presentadas por los distintos bloques parlamentarios.

De acuerdo con el parte oficial, emitido tras la reunión de la Mesa Política en Casa Rosada, el encuentro presidido por Karina Milei permitió fijar los ejes discursivos y la prioridad legislativa del Poder Ejecutivo para el cierre del año:

Los ejes de Diego Santilli en el Senado: para su presentación de este miércoles ante la Cámara alta, donde responderá más de 1.200 preguntas en una sesión que demandará al menos tres horas, el jefe de Gabinete centrará su exposición en el ordenamiento del Estado , la baja de impuestos , la seguridad y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) .

para su presentación de este miércoles ante la Cámara alta, donde responderá más de 1.200 preguntas en una sesión que demandará al menos tres horas, el jefe de Gabinete centrará su exposición en el , la , la y el . La prioridad de las extraordinarias de diciembre 2026: el comunicado oficial ratificó que el decreto de convocatoria será publicado hacia fines de esta semana, y estableció que el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional será la primera y principal

Quiénes participaron de la mesa política de Karina Milei y qué temas definieron en Casa Rosada

La cumbre oficialista reunió por segunda semana consecutiva al núcleo de decisión política, económica y legislativa de La Libertad Avanza con una hoja de ruta precisa: junto a Karina Milei, participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo «Lule» Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, y la titular del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, quien se retiró a las 14.10 para reunirse con la Conferencia Episcopal Argentina por la Ley de Ludopatía.

El Ejecutivo apuntó a consolidar los apoyos en la Cámara alta para debatir este jueves 26 de noviembre 2026 la suspensión de las PASO de cara a 2027, tras aceptar retirar las listas colectoras del texto original y articular con bloques dialoguistas como el PRO, que condicionó su voto al avance de Ficha Limpia.

La mesa repasó las gestiones encabezadas por Diego Santilli con mandatarios provinciales para garantizar el quórum y la aprobación del Presupuesto 2027 en Diputados, además de evaluar qué proyectos quedarán incluidos en la convocatoria a sesiones extraordinarias de diciembre 2026, entre ellos la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el Súper RIGI, la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y el acuerdo comercial con Estados Unidos.