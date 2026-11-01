«Qué ladrones que son»: la reacción de Rodolfo D’Onofrio por la expulsión de Martínez Quarta

La expulsión a Lucas Martínez Quarta en el Superclásico indignó a Rodolfo D’Onofrio. El expresidente de River Plate se pronunció en su cuenta de la red social X inmediatamente luego de la tarjeta roja y sentenció: “Ladrones”. Cada vez que «Rodo» entra se expresa, hace ruido y está claro que esta vez no fue la excepción.

“Que ladrones que son. Un dia todos van a recibir la sancion que les corresponde. El fútbol argentino no se merece esto!!!!“, escribió en primera instancia D’Onofrio sobre la polémica jugada.

No conforme con ello, el exdirectivo hizo un segundo posteo minutos después: “Se acuerdan en la cancha de River, si el penal que nos hacen sobre el final del partido y el VAR ni llamó. Podrá ser lo que quieran pero siempre favorecen a sus amigos. No me puedo quedar callado, es una vergüenza“.

El like a Emiliano Díaz, el hijo de Ramón

Hace un par de semanas, D’Onofio también apareció en escena, aunque de manera más sutil. Fue cuando le dio like a una publicación de Emiliano Díaz, el hijo de Ramón, quien habló de la posibildiad de acompar a su padre en el último sueño (volver a dirigir a River).

A partir de ahí, el Mundo Millonario se revolucionó, pero después de la victoria ante Belgrano, todo se calmó. Ahora, dejó su fuerte postura sobre la roja a Martínez Quartra que rompió el Superclásico.