Una multinacional desembarca en el Alto Valle y propone un cambio en el uso de bines en la fruticultura: «Es imperativa la transición»

Palogix International desembarcó en el Alto Valle con una propuesta que busca cambiar la forma en que los productores frutícolas gestionan uno de los insumos clave de la cosecha: los bines. En lugar de comprarlos, la empresa ofrece un modelo de alquiler de envases plásticos que permite reducir inversiones, evitar costos durante los períodos de inactividad y mejorar la logística de la fruta.

Río Negro Rural dialogó con Gastón Techeira, gerente de Operaciones de Palogix International para Argentina y Uruguay, sobre la llegada de la compañía a la región, las ventajas de esta modalidad y el potencial que, a su entender, tienen los bines plásticos frente a los tradicionales de madera.

Entrevista con Gastón Techeira

Pregunta: ¿Cuál es, a grandes rasgos, la historia de Palogix a nivel global?

Respuesta: Palogix International es líder global en el arriendo de bines plásticos para la industria de productos frescos y alimenticios. Fue fundada en 2004 en Sudáfrica para atender inicialmente a la industria citrícola, y experimentó un rápido crecimiento gracias al éxito del modelo. Actualmente, nuestra sede central se encuentra en California (EE. UU.) y contamos con operaciones consolidadas en Estados Unidos, España, Sudáfrica, Chile, México, Australia, Nueva Zelanda, India, Italia, Perú, Uruguay y, a partir de este 2026, también en Argentina.

P: ¿Qué recorrido tienen en Latinoamérica? Específicamente en Chile, ¿cuándo llegaron y qué hacen allí?

R: Contamos con una presencia muy sólida en Latinoamérica. En el caso de Chile, operamos con depósitos estratégicos desde hace más de 10 años, gestionando un volumen masivo de bines plásticos mediante el sistema de alquiler y ‘pooling’. Esto nos permite acompañar a su potente industria exportadora de fruta fresca (cerezas, manzanas, palta, etc.), brindando soluciones de logística para que los grandes productores puedan enfocarse exclusivamente en su cosecha.

P: ¿Cuándo desembarcaron en el Alto Valle? ¿Tienen un espacio físico fijo en la zona?

R: Nuestro desembarco formal y sostenido en la región es reciente, impulsado por la consolidación corporativa de Palogix en Argentina. Para ello, hemos establecido alianzas estratégicas con operadores logísticos y bases de depósito en las provincias de Neuquén y Río Negro, lo cual nos permite disponer de inventario local y garantizar un flujo eficiente de entregas.

Techeira encuentra ventajas en el uso de bines plásticos en la fruticultura. Foto: gentileza.

P: ¿Por qué decidieron instalarse en el Alto Valle?

R: El Alto Valle es el corazón productivo de la fruta de pepita en Argentina y posee un enorme potencial exportador e industrial. Identificamos allí una gran oportunidad para modernizar la logística de cosecha. El modelo tradicional de comprar y mantener bines propios ya no se ajusta a las exigencias actuales de eficiencia y calidad que demandan los productores y empacadores. Si bien en la región ya hay presencia de bines plásticos entre varios productores, el porcentaje sigue siendo bajo en comparación con el inventario total, donde todavía predomina ampliamente la madera.

P: ¿Por qué llegan en este momento al Alto Valle?

R: Se debe a una conjunción de factores. A nivel corporativo, estamos llevando adelante una fuerte expansión regional que abarca Argentina, Uruguay y Brasil. A esto se suma que los mercados internacionales exigen estándares de inocuidad y calidad, como Global GAP y FDA, que hacen imperativa la transición hacia el plástico. Además, el productor argentino busca constantemente alternativas financieras inteligentes para evitar inmovilizar capital, y nuestro modelo de alquiler llega en el momento oportuno para brindarle esa solución.

P: O sea, una de las ventajas del alquiler de bines respecto de su compra es evitar la inmovilización de capital durante la época sin cosecha y sin frío.

R: Exactamente, esa es la principal ventaja financiera. El alquiler elimina el CapEx (gasto de capital), permitiendo que el productor o la industria pague únicamente por el uso del envase durante la temporada. De esta forma, se evita inmovilizar grandes sumas de dinero durante los meses de inactividad del bin, eliminando además los costos ocultos de mantenimiento y la depreciación del activo.

Gastón Techeira: “El modelo tradicional de comprar y mantener bines propios ya no se ajusta a las exigencias actuales de eficiencia y calidad”. Foto: gentileza.

P: ¿Qué soluciones o servicios brindan hoy en el Alto Valle?

R: Ofrecemos el servicio de alquiler de bines plásticos en dos medidas distintas: 1,22 x 1,22 metros y 1,00 x 1,20 metros. Nuestro objetivo es resolver la escasez de envases durante los picos de cosecha, aliviar la carga operativa del productor y garantizar que la fruta llegue en condiciones óptimas a la planta de empaque.

P: ¿A qué empresas/personas apuntan fundamentalmente?

R: Nuestro servicio está diseñado para abarcar toda la cadena de valor: desde productores frutícolas independientes y empacadores, hasta empresas exportadoras y las industrias de jugos y concentrados de la región.

Palogix tiene presencia en todos los continentes del mundo. Foto: gentileza.

P: ¿Por qué trabajan con bines plásticos y no de madera?

R: Destacaría cuatro motivos fundamentales:

Inocuidad: el plástico no retiene humedad, bacterias ni hongos, cumpliendo así con las normativas internacionales. Calidad de la fruta: al tener bordes redondeados y lisos, se elimina el daño causado por astillas o clavos, reduciendo drásticamente el porcentaje de descarte. Tara constante: a diferencia del bin de madera, que altera su peso al mojarse o ser reparado, el plástico pesa siempre lo mismo en la báscula. Vida útil y sustentabilidad: son 100% reciclables y tienen una durabilidad considerablemente mayor.

P: ¿Palogix fabrica bines, o solo los adquiere?

R: En Palogix no fabricamos los envases; somos especialistas en gestión, logística y alquiler. Adquirimos bines plásticos de la más alta calidad a nivel global mediante alianzas estratégicas con los principales fabricantes del mercado. Nuestra función es aportar el capital para inyectar estos activos en el mercado y gestionar eficientemente el inventario.

P: ¿Cuánto cuesta alquilar bines a Palogix?

R: Diseñamos tarifas a medida para cada operación. Dependen fundamentalmente del volumen requerido, el tiempo de uso (ya sea solo temporada o meses de cámara de frío) y la rotación del envase. Lo importante es destacar que, en términos financieros, el alquiler representa apenas una fracción del costo de adquirir un bin nuevo, lo que genera un rápido retorno de inversión y un alivio inmediato en el flujo de caja.

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