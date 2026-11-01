Bagels proteicos: una receta fácil, rica y saludable para preparar en casa

Se pueden acompañar con queso untable, palta, tomate, jamón o el relleno que más guste. Foto: ilustrativa.

Los bagels proteicos son una alternativa práctica para quienes buscan incorporar más proteínas a su alimentación sin resignar sabor. Con una preparación sencilla y pocos ingredientes, se pueden hacer en casa y tener listos para resolver desayunos, meriendas o incluso una comida liviana.

A diferencia de los bagels tradicionales, esta versión incorpora ingredientes ricos en proteínas, como yogur griego y huevo. Además, se pueden acompañar con queso untable, palta, tomate, jamón o el relleno que más guste.

Cómo preparar bagels proteicos en casa

Ingredientes (para 4 bagels):

200 g de harina integral o común.

200 g de yogur griego natural.

1 cucharadita de polvo para hornear.

1 huevo para pintar.

Semillas de sésamo, chía o amapola.

Una pizca de sal.

Paso a paso:

Colocar la harina, el polvo para hornear y la sal en un recipiente. Agregar el yogur griego y mezclar hasta formar una masa homogénea. Amasar ligeramente hasta obtener una preparación suave. Si está muy pegajosa, sumar un poco más de harina. Dividir la masa en cuatro partes iguales y formar bollitos. Hacer un agujero en el centro de cada uno para darles la forma característica de bagel. Colocarlos en una placa para horno con papel manteca. Pintar con huevo batido y agregar las semillas por encima. Llevar a horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 20 a 25 minutos, hasta que estén dorados.

Ideas para rellenarlos

Una vez listos, se pueden cortar por la mitad y combinar con distintos ingredientes:

Con huevo: huevo revuelto y queso untable.

Con palta: palta pisada, tomate y semillas.

Con jamón y queso: una alternativa clásica y fácil.

Con queso crema: queso untable y vegetales frescos.

Estos bagels se pueden conservar en un recipiente hermético durante un par de días o congelar para tener porciones listas cuando se necesiten.