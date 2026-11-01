Bagels proteicos: una receta fácil, rica y saludable para preparar en casa
Son ideales para sumar proteínas al desayuno o la merienda. Se preparan con pocos ingredientes, no necesitan amasado y se pueden combinar con opciones dulces o saladas.
Los bagels proteicos son una alternativa práctica para quienes buscan incorporar más proteínas a su alimentación sin resignar sabor. Con una preparación sencilla y pocos ingredientes, se pueden hacer en casa y tener listos para resolver desayunos, meriendas o incluso una comida liviana.
A diferencia de los bagels tradicionales, esta versión incorpora ingredientes ricos en proteínas, como yogur griego y huevo. Además, se pueden acompañar con queso untable, palta, tomate, jamón o el relleno que más guste.
Cómo preparar bagels proteicos en casa
Ingredientes (para 4 bagels):
- 200 g de harina integral o común.
- 200 g de yogur griego natural.
- 1 cucharadita de polvo para hornear.
- 1 huevo para pintar.
- Semillas de sésamo, chía o amapola.
- Una pizca de sal.
Paso a paso:
- Colocar la harina, el polvo para hornear y la sal en un recipiente.
- Agregar el yogur griego y mezclar hasta formar una masa homogénea.
- Amasar ligeramente hasta obtener una preparación suave. Si está muy pegajosa, sumar un poco más de harina.
- Dividir la masa en cuatro partes iguales y formar bollitos.
- Hacer un agujero en el centro de cada uno para darles la forma característica de bagel.
- Colocarlos en una placa para horno con papel manteca.
- Pintar con huevo batido y agregar las semillas por encima.
- Llevar a horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 20 a 25 minutos, hasta que estén dorados.
Ideas para rellenarlos
Una vez listos, se pueden cortar por la mitad y combinar con distintos ingredientes:
- Con huevo: huevo revuelto y queso untable.
- Con palta: palta pisada, tomate y semillas.
- Con jamón y queso: una alternativa clásica y fácil.
- Con queso crema: queso untable y vegetales frescos.
Estos bagels se pueden conservar en un recipiente hermético durante un par de días o congelar para tener porciones listas cuando se necesiten.
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