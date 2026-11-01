Con un gol de Di Lollo, Boca le gana 1 a 0 a River en el Superclásico en la Bombonera

Boca le gana a River en el Superclásico en la Bombonera. (Foto: Clarín Fotografía)

Boca le gana 1 a 0 a River en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino en la Bombonera. El Millonario juega con 10 por la temprana expulsión de Lucas Martínez Quarta.

Antes de los 10′, Nicolás Ramírez echó al defensor visitante por un agarrón a Miguel Merentiel al considerar que era último hombre. El árbitro no cobró falta en primera instancia y después corrigió al revisar en el VAR.

TRAS VER EL VAR, RAMÍREZ ECHÓ A MARTÍNEZ QUARTA El árbitro del encuentro expulsó al defensor de River por una falta de último hombre sobre Merentiel. #LPFxTNTSports #SuperclásicoxTNTSports https://t.co/GF07R3wRUU November 1, 2026

Boca abrió el marcador a los 27 minutos con un cabezazo de Lautaro Di Lollo en un córner que pateó Sebastián Villa. El defensor le ganó la marca a Lautaro Rivero que entró por Lucas Beltrán tras la expulsión de Martínez Quarta.

¡DE CABEZA, DI LOLLO PUSO EL 1-0 PARA BOCA! El defensor del Xeneize ganó de arriba y metió un gran cabezazo para el festejo en la Bombonera ante River. #LPFxTNTSports #SuperclásicoxTNTSports https://t.co/kPQQ2AcRma — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 1, 2026

Las formaciones del Superclásico

En el Xeneize, el Vasco Arruabarrena se inclinó por Leonel Flores y Sebastián Villa para acompañar en la delantera a Miguel Merentiel.

Tanto Flores como Villa intentarán cubrir las subidas de los laterales de River. De esta manera, Alan Velasco y Enner Valencia serán alternativas desde el banco de suplentes.

En el Millonario, el juvenil Lucas Silva es el volante central ante las ausencias de Aníbal Moreno y Fausto Vera, por distintas lesiones.

Leonardo Ponzio, en su primer Superclásico como entrenador, volvió a optar por Lucas Beltrán en la delantera por encima de Sebastián Driussi.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano; Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Lucas Silva, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.