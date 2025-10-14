¡Qué pasó Brasil! Japón levantó un 0-2 y le ganó el pentacampeón por primera vez en su historia

Japón atraviesa un 2025 inolvidable. Fue el primer equipo clasficado al Mundial 2026 y hace minutos logró su primera victoria ante Brasil. Además, se dio de una manera soñada porque perdía 0-2 y lo ganó 3-2. El partido se disputó en el estadio Ajinomoto de Tokio y fue un duro golpe para el equipo de Carlo Ancelotti.

El pentacampeón del mundo se puso en ventaja con los goles Paulo Henrique y Gabriel Martinelli, antes de los 35 minutos del primer tiempo. Sin embargo, confiados y envalentonados por el público local, los japoneses lograron la heorica en el segundo tiempo, con los tantos de Takumi Minamino, Keito Nakamura y Ayase Ueda.

El público japonés festejó a full su primera victoria ante Brasil. (AP)

Ancelotti, del anhelo de hacer historia al golpazo en Tokio

La derrota de Brasil es un cimbronazo inoportuno e inesperado, justo cuando Ancelotti manifestó su ilusión con miras a la próxima Copa del Mundo y su deseo de hacer “historia”. Antes del amistoso en Tokio había declarado que anhela convertirse en el primer entrenador extranjero en ganar el Mundial con la selección de otro país.

Qué carita, Carletto. «Nuestro plan sigue siendo el mismo», aclaró en la conferencia. (AP)

Sin embargo, después de la caída afirmó: “Lo que debemos evaluar es la reacción del equipo tras el primer error, que no fue buena. Perdimos parte del equilibrio en el juego, la actitud, el pensamiento positivo”, analizó Ancelotti.

Y añadió: “Ayer dijimos: esta fecha FIFA era de prueba y seguiremos probando durante la fecha FIFA de noviembre. Nuestro plan sigue siendo el mismo. Esta noche tuvimos una buena lección. Hay cosas que debemos aprender del partido de hoy, especialmente en la segunda mitad”.

La vuelta de Neymar, un tema de estado

Con la derrota, seguramente, se volverá a hablar sobre la potencial vuelta de Neymar a la selección. El delantero de Santos, de 33 años, no actúa en el conjunto brasileño octubre de 2023, cuando sufrió severos daños en los ligamentos de la rodilla que perjudicaron sus intentos de regreso.

Los japoneses jugaron un segundo tiempo de alto vuelo. (AP)

Sobre esa posibilidad, el DT italiano lanzó una advertencia. “Neymar puede jugar a su máximo nivel en este equipo sin ningún problema (…) Cuando está en buenas condiciones físicas, tiene calidad para jugar no sólo en Brasil, sino en cualquier equipo del mundo por su talento”, expresó Ancelotti.

Además, apuntó que a Neymar no le queda mucho espacio para ganarse un lugar en la nómina que viajará a la próxima Copa del Mundo. “La fecha FIFA de marzo podría ser la lista que jugará el Mundial. Tenemos que gestionar ambas cosas. Un equipo que se irá definiendo gradualmente con otros jugadores que queremos ver cómo se integran en el juego”, amplió un DT que, antes del amistoso con Japón, había dicho que prefería “ganar” antes de “jugar bonito”. En Tokio su equipo no hizo ni una cosa ni la otra.