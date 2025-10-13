Los cambios que planea Lionel Scaloni para el amistoso ante Puerto Rico: Messi en duda y tres caras nuevas

El Flaco López podría estar desde el inicio en el duelo ante Puerto Rico. (Foto: AFA)

Lionel Scaloni empezó a definir el once de la Selección Argentina que saldrá a enfrentar a Costa Rica, este martes, en el segundo amistoso de la fecha FIFA. Para el duelo, el DT planea varios cambios y la atención estará en el posible debut de algunos futbolistas. Lionel Messi iría al banco.

El cuerpo técnico considera que esta gira, sin puntos en juego, es ideal para que la mayoría de los convocados sumen minutos. Por eso, el entrenador aprovechará el duelo ante Puerto Rico para darles rodaje a quienes no participaron en la victoria por 1-0 frente a Venezuela.

Bajas y regresos en la Selección Argentina para el duelo ante Puerto Rico

En cuanto a las bajas, Enzo Fernández fue desafectado por cansancio y regresó al Chelsea, mientras que Franco Mastantuono quedó afuera por una lesión muscular sufrida durante una práctica.

Por su parte, Lionel Messi se reincorporó al plantel, aunque su presencia desde el arranque está en duda. El capitán será parte de los convocados, pero si no llega en condiciones, Nicolás Paz volverá a ocupar su lugar como titular.

Entre las novedades, Lautaro Rivero, de River sumaría sus primeros minutos en la Mayor, mientras que el mediocampista de Palmeiras, Anibal Moreno, y José López, el delantero con pasado en Lanús podrían aparecer desde el inicio. El Flaco ya había sido citado en la última doble fecha de Eliminatorias, aunque no tuvo rodaje.

Anibal Moreno podría sumar minutos ante Puerto Rico. (Foto: AFA)

El equipo se definirá este lunes en el entrenamiento de las 19. Dibu Martínez, que atajó ante Venezuela a pesar de llegar con molestias, busca repetir, aunque el cuerpo técnico evaluará si darle descanso. En tanto, Marcos Acuña arrastra fatiga y podría ser reemplazado por Nicolás Tagliafico.

También tendrán participación Gonzalo Montiel (iría al banco), Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul (que volverá al once), Giuliano Simeone y Alexis Mac Allister.

El probable once de Lionel Scaloni para enfrentar a Puerto Rico

Dibu Martínez; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Aníbal Moreno, Alexis Mac Allister, Giuliano Simeone; Nicolás Paz o Lionel Messi y José Manuel López.