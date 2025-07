Qué pasó con el Alpine de Franco Colapinto: el presidente de Renault Argentina dio detalles tras el GP de Gran Bretaña

Franco Colapinto tuvo un fin de semana para el olvido con Alpine en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. El piloto argentino abandonó antes de la largada por problemas en su monoplaza y el presidente de Renault Argentina reveló qué pasó con el auto.

Pablo Sibilla, presente de Renaul Argentina reveló que el monoplaza Alpine A525 de Franco Colapinto fue trasladado a la fábrica del equipo francés en Enstone, Reino Unido, para ser escaneado completamente.

Sibilla, quien visitó recientemente la sede de Alpine en territorio británico, explicó que los autos de Fórmula 1 «no salen armados desde la fábrica, sino que viajan en módulos y se ensamblan en los circuitos según las necesidades de cada prueba».

Para la carrera en Silverstone, Colapinto había reemplazado múltiples componentes: el motor de combustión interna, el turbocompresor, las unidades generadoras de calor y energía cinética, el acumulador de energía, la ECU (central electrónica de control) y el sistema de escape. Sin embargo, mantuvo la misma caja de cambios que había utilizado previamente en el Gran Premio de España.

De esta manera, el equipo Alpine tiene ahora unos días para analizar el fallo y reacondicionar el auto para la próxima cita que será el Gran Premio de Spa-Francorchamps, del viernes 25 al domingo 27 de julio.

La comunicación de Colapinto con Alpine por radio

–Franco Colapinto: ¡Algo está roto! ¿Qué carajos? ¿Qué? Dios mío…

–Stuart Barlow: Estamos en segunda marcha, estamos en segunda marcha. Inicio del MGUCK, por favor.

-Colapinto: Es lo mismo que en Barcelona, es lo mismo. Oh, amigo…

-Barlow: Ok, amigo. No estoy realmente seguro de qué está mal acá, amigo. Se nos trabó la marcha y no podemos salir.

-Colapinto: Dios mío. ¿Cómo? No lo puedo creer. Amigo…

El enojo de Colapinto tras abandonar en Silverstone

Franco Colapinto mostró su frustración luego de abandonar antes de la largada en el GP de Gran Bretaña: «Hay algo que está roto. ¿Qué carajos?». Y sentenció en la radio: «Dios mío. Es lo mismo que en Barcelona, es lo mismo».