¿Qué resultados necesita Argentina para clasificarse a los cuartos de la United Cup?

La temporada 2026 del tenis se abrió este 2 de enero con una nueva edición de la United Cup, el torneo mixto que se desarrolla en Australia, cuenta con la participación de 18 países y sirve como preparación para el Australian Open, el primer Grand Slam del año.

Argentina integró el grupo A junto a Estados Unidos y España. El seleccionado argentino ya disputó sus dos llaves: la primera fue una contundente victoria por 3-0 sobre el país ibérico y cayó por 2-1 frente a los norteamericanos.

A pesar de tener un saldo de 1-1, el equipo argentino todavía tiene posibilidades de avanzar a la siguiente ronda: deberá esperar al término de la zona, donde se enfrentarán Estados Unidos y España este lunes por la madrugada.

Sebastián Báez ganó sus dos partidos, con una resaltada victoria a Taylor Fritz.

El seleccionado tiene dos posibles vías de clasificación: la primera es ganar el grupo. Para que eso ocurra, España deberá vencer a Estados Unidos por 3-0. Con este resultado, habría un triple empate, pero Argentina se impondría por partidos ganados.

Además, puede meterse en la siguiente instancia como uno de los mejores segundos. Si Estados Unidos vence a España, los norteamericanos se asegurarán el primer puesto. Allí, entrará en juego la comparación entre los segundos de los grupos que se están llevando adelante en Perth (zonas C y E). El análisis pasará por la cantidad de partidos ganados, sets obtenidos y games acumulados.

La definición será en las próximas horas. La ilusión del equipo argentino de meterse por primera vez en la segunda ronda de este torneo está intacta. La United Cup es un torneo internacional de tenis que se disputa en Australia desde 2022. El formato es mixto, ya que en cada serie se disputan tres partidos: un singles masculino, uno femenino y un dobles mixto.

Tres argentinos debutarán este lunes en Hong Kong

Tres tenistas argentinos abrirán la temporada 2026 en Hong Kong, en uno de los primeros ATP 250 del año. Tomás Etcheverry (59°) debutará ante el francés Valentin Royer (57°). Por otro lado, Mariano Navone (75°) iniciará su camino contra el local Coleman Wong (150°). Además, Francisco Comesaña (67°) se verá las caras frente a otro local: Juncheng Shang (253°)