Gallardo quiere a Villa: ¿Es posible su llegada a River?

Los rumores se volvieron a encender: Marcelo Gallardo quiere a Sebastián Villa. El Muñeco ya le manifestó a la dirigencia el deseo de contar con el colombiano en este 2026, que sería una pieza clave para potenciar su equipo.

La negociación no será sencilla, pero algo está claro: el ex Boca dejará Independiente Rivadavia. Hace algunos días, Daniel Vila, presidente del club mendocino, manifestó que hay conversaciones avanzadas con algunos equipos por el pase del colombiano: «Hay ofertas por el jugador. Sabemos que Villa se va a ir«.

Villa ganó la Copa Argentina 2025 con la Lepra mendocina.

Al momento de ser consultado por el valor del pase, el dirigente evitó hablar de montos: «No te puedo decir. Es un tema de negociación«. Extraoficialmente, se pudo saber que la Lepra pediría una suma alrededor de entre 10 y 12 millones de dólares. En la dirigencia riverplatense, comandada por Di Carlo, no estarían dispuestos a pagar esta exorbitante cifra. Con este panorama, de darse, será una negociación complicada.

Hasta el momento, desde River todavía no han realizado ninguna oferta formal por el colombiano, aunque se espera que en los próximos días haya novedades sobre el tema. Villa no se ha expresado públicamente sobre su posibilidad de vestir la camiseta del Millonario, aunque en anteriores ocasiones, el extremo manifestó su cariño con Boca, resaltando que él era «100% bostero».

Matías Viña, a un paso del Millonario

Luego de varios días de negociaciones, Matías Viña está a un paso de convertirse en futbolista de River. Tras la salida de Milton Casco, Gallardo pidió la incorporación de un lateral izquierdo. Ante el «no» de varias opciones, el Millonario buscó al jugador uruguayo.

Desde Flamengo no hubo trabas para la negociación, ya que no será tenido en cuenta por Filipe Luis. El futbolista de 28 años llegaría al club de Núñez con un préstamo por un año con un cargo de U$S 500.000. Además, el acuerdo incluiría una opción de compra por el 50% del pase, que se transformaría en obligación si el jugador disputa la mitad de los partidos del Millonario en 2026.

Si la negociación se cierra en las próximas horas, Viña podría sumarse a la pretemporada en San Martín de los Andes entre el lunes o martes de la próxima semana. El uruguayo sería el tercer refuerzo de este mercado de pases, tras las llegadas de Fausto Vera y Aníbal Moreno.