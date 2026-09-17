Astra amplía la mineralización de oro y plata en La Manchuria: proyecta una campaña de hasta 20.000 metros

Los nuevos datos se suman a los resultados de la primera tanda de ocho pozos de la Fase III, publicados en agosto. Foto: gentileza.

La canadiense Astra Exploration amplió la extensión conocida de la mineralización de oro y plata en el proyecto La Manchuria, en Santa Cruz, luego de completar la Fase III de la perforación. En ese marco, informó los resultados correspondientes a los últimos ocho pozos de una campaña, que totalizó 16 perforaciones entre abril y junio de 2026, sumando 5.176 metros de perforación.

Entre los principales resultados se encuentra una intersección de 3 metros con 4,34 gramos de oro por tonelada (g/t) de oro y 363,7 g/t de plata en la nueva Zona Basalto. Según la firma, el resultado fue obtenido mediante una perforación de expansión ubicada 50 metros más allá de los trabajos anteriores, y la mineralización continúa abierta.

Otro de los resultados destacados corresponde a la Zona Este del objetivo Manchuria Hill, donde un sondeo de 200 metros hacia el noroeste interceptó 8 metros con 3,12 g/t de oro y 10,3 g/t de plata. En este sector, la mineralización también permanece abierta hacia el noroeste.

Los nuevos pozos permitieron extender la mineralización conocida hacia el oeste, norte y este de Manchuria Hill. En conjunto, los resultados de las perforaciones de expansión, realizadas entre 50 y 200 metros de distancia respecto de sondeos anteriores, indican que el sistema permanece abierto en las cuatro direcciones.

El nuevo programa de exploración para el último trimestre de 2026

A partir de los resultados obtenidos, Astra prepara un nuevo programa de exploración para el cuarto trimestre de 2026, que contempla entre 10.000 y 20.000 metros de perforación. La campaña combinará trabajos de expansión sobre Manchuria Hill con exploración regional para evaluar la extensión del sistema mineralizado.

La compañía identificó cinco objetivos prioritarios dentro de un área de aproximadamente 4 por 4 kilómetros, a partir de trabajos de cartografía, muestreo y estudios geofísicos y geoquímicos. Se prevé que Manchuria Hill podría formar parte de un sistema epitermal de mayor escala.

Los objetivos que se definieron son La Pampa, Breccia, Floats, Solo y Creek, a partir de diferentes evidencias geológicas y geofísicas.

La exploración regional se desarrollará sobre una superficie considerablemente mayor a la que Astra tenía al inicio de sus trabajos. La empresa incorporó 33.400 hectáreas adicionales mediante nuevas concesiones, con lo que el área del grupo de propiedades de La Manchuria pasó de aproximadamente 5.600 a 39.000 hectáreas.

Los resultados previos

Los nuevos datos se suman a los resultados de la primera tanda de ocho pozos de la Fase III, publicados en agosto. En aquella oportunidad, Astra informó, entre otros resultados, una intersección de 2 metros con 80,54 g/t de oro y 44,5 g/t de plata en la Zona Basalto, a 120 metros de profundidad.

En ese mismo programa también se habían registrado intervalos amplios de mineralización diseminada y resultados de alta ley en distintas zonas de Manchuria Hill, lo que llevó a la compañía a continuar evaluando tanto las estructuras de mayor ley como la extensión del sistema diseminado.

Con la finalización de la Fase III, la compañía concentrará la próxima etapa de exploración en dos frentes: ampliar la mineralización conocida en Manchuria Hill y determinar si los nuevos objetivos identificados en el entorno forman parte de un sistema mineralizado de mayor escala.