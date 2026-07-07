Javier Milei viajará a Perú y Colombia para las asunciones de Keiko Fujimori y Abelardo de la Espriella

El presidente Javier Milei viajará en las próximas semanas a Perú y Colombia donde participará de las ceremonias de asunción de Keiko Fujimori y Abelardo de la Espriella. Los viajes están previstos para el 28 de julio y el 7 de agosto, respectivamente.

La información fue confirmada por Infobae, que indicó que la agenda fue ratificada desde Quinta de Olivos. La secretaria general de la presidencia Karina Milei y el canciller Pablo Quirno aparecen entre los posibles integrantes de la comitiva, aunque la delegación oficial todavía no fue informada.

Viaje de Javier Milei a Perú y Colombia refuerza su alianza con gobiernos conservadores

La primera escala será en Perú, donde Keiko Fujimori asumirá la Presidencia tras imponerse con el 50,135% de los votos válidos frente al 49,865% obtenido por Roberto Sánchez. En Colombia, Abelardo de la Espriella ganó el balotaje con una diferencia inferior a un punto.

De la Espriella, candidato de la coalición Defensores de la Patria, obtuvo 12.949.162 votos, equivalentes al 49,65%. Su rival, Iván Cepeda, del Pacto Histórico, alcanzó 12.701.546 sufragios, con el 48,7%.

Tras conocerse los resultados, Javier Milei celebró el triunfo del mandatario colombiano con un mensaje en la red social X. «Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico», escribió.

Luego también felicitó a Keiko Fujimori. «El pueblo peruano se suma a Colombia y ha enviado un mensaje claro: la región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad. Los peruanos rechazaron la debacle comunista que planteaba Roberto Sánchez y le dijeron nunca más al socialismo totalitario», publicó el mandatario argentino.

La «marea azul» que impulsa Javier Milei también apunta a las elecciones de Brasil

Más tarde, Milei informó que habló por teléfono con la presidenta electa de Perú. «Coincidimos en la necesidad de más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado transnacional», sostuvo, y agregó que ambos coincidieron en fortalecer el trabajo conjunto en la región.

El Presidente sostiene que el cambio de signo político en distintos países forma parte de una «marea azul». En ese escenario, considera que Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Colombia atraviesan un proceso de administraciones alineadas con posiciones de centroderecha, mientras que Brasil y Uruguay mantienen gobiernos de otro perfil.

Durante la Conferencia de Presidentes de Caucus de América Latina, realizada en Buenos Aires, Milei afirmó que existe un «nuevo despertar» en la región y expresó su deseo de que la izquierda pierda las elecciones presidenciales previstas para octubre en Brasil.

En ese encuentro también recibió al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, a quien luego respaldó públicamente con un mensaje en redes sociales. El gesto se produjo pocos días antes de la Cumbre del Mercosur, a la que finalmente el mandatario argentino no asistió tras cancelar su viaje a Asunción.