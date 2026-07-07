La conmovedora carta del padre de Neymar para pedirle que no deje el fútbol: «Redescubre la alegría»

Neymar Jr. quedó devastado tras la eliminación de Brasil del Mundial y, apenas consumada la derrota, dejó entrever su despedida de la selección al asegurar que su ciclo con la Canarinha había terminado. Desde entonces, el delantero no volvió a pronunciarse sobre su futuro, pero quien sí rompió el silencio fue su padre, que le dedicó una emotiva carta abierta para pedirle que no abandone el fútbol.

Neymar padre lo alentó a no tomar una decisión impulsiva y a reencontrarse con la pasión que lo llevó a convertirse en una de las grandes figuras del fútbol mundial. «Hijo, sigue jugando al fútbol. Redescubre la alegría de tener el balón a tus pies. Vuelve a sonreír en la cancha. Hoy gozas de salud. Dios te ha dado una vez más la oportunidad de hacer aquello que siempre has amado. Disfruta del juego. No cargues sobre tus hombros el peso de las decisiones, las críticas, las expectativas o los contratiempos que la vida te presenta», escribió.

Neymar Jr. con su padre.

En otro tramo del mensaje, recordó el camino que recorrieron juntos desde la infancia y el momento en que descubrió el talento de su hijo. «Parece que fue ayer cuando vi a aquel niño con un balón a los pies, soñando… Desde muy pequeño, me di cuenta de que había algo diferente en ti. No era solo talento. Era un propósito», expresó.

Además, apeló a la fe que ambos compartieron durante toda su carrera para convencerlo de no tomar una decisión definitiva en medio de la frustración por la eliminación mundialista.

«El futuro pertenece a Dios. Una decisión tomada hoy no define toda tu historia. El hecho de que un sueño aún no se haya cumplido no significa que haya muerto. El final de la historia nunca lo determina un momento difícil; es Dios quien escribe el capítulo final de nuestras vidas», sostuvo.

El padre del futbolista también repasó los momentos más importantes de la carrera de Neymar y el orgullo que sintió al acompañarlo en cada etapa. «Vivimos juntos cada paso de este camino. Celebré tus primeros goles, tus primeros logros y tu llegada al fútbol profesional; más tarde, vibré mientras los grandes estadios rugían, se ganaban títulos y tú recorrías el mundo. Vi cómo aquel niño se transformaba en uno de los mejores jugadores de su generación. Pero, para mí, nada supera el privilegio de haber seguido cada paso como padre», señaló.

Sobre el final, volvió a alentarlo a mirar hacia adelante y a vivir el presente sin miedo. «No temas al mañana. Vive el hoy. Entrena. Sonríe. Juega al fútbol. Abraza a tus hijos. Ama a tu familia. Sigue siendo el hombre que Dios te llamó a ser. En cuanto al resto… ponlo en manos del Señor.»

Finalmente, dejó en claro que todavía cree que Neymar tiene mucho por ofrecer dentro de una cancha. «Lo mejor no se define por la edad ni por las circunstancias. Lo mejor depende de Dios. Puede que haya capítulos por delante que ni siquiera imaginas vivir todavía. Dios podría estar preparando algo más grande que cualquier cosa que hayas soñado jamás.»

La carta concluyó con un mensaje de apoyo incondicional y un emotivo recuerdo de todo lo que atravesaron juntos. «Hasta entonces, sé feliz. Juega al fútbol con el corazón ligero. Vuelve a deleitar a la gente. Haz aquello que Dios puso en tus manos cuando eras apenas un niño. Y nunca olvides que, antes de ser admirado por el mundo, siempre fuiste amado por Dios. Hijo, lo volvería a hacer todo de nuevo: cada viaje, cada sacrificio, cada noche en vela, cada preocupación, cada oración», cerró.