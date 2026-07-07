Argentina vs. Egipto: así llega Mohamed Salah al duelo de octavos de final del Mundial 2026

Mohamed Salah será el principal desafío que tendrá la Selección Argentina cuando enfrente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Más allá de que su producción goleadora no ha sido la esperada, el capitán de los Faraones volvió a demostrar que su influencia es clave para buscar la clasificación histórica ante el vigente campeón del mundo.

El delantero del Liverpool llegó a la fase eliminatoria rodeado de incertidumbre. Una distensión muscular que padeció en el empate 1-1 frente a Irán, durante la fase de grupos, puso en duda su presencia frente a Australia. Incluso, el entrenador Hossam Hassan aseguró que no arriesgaría a su máxima figura si no estaba en plenitud física. Sin embargo, Salah fue titular y terminó siendo determinante para que Egipto avance a la siguiente ronda.

En materia estadística, el balance es modesto para un futbolista con su jerarquía. El egipcio suma un gol, que fue en la victoria por 3-1 sobre Nueva Zelanda, y dos asistencias. Sin embargo, su aporte trasciende las cifras. Aunque participa menos cerca del área rival, continúa siendo el encargado de generar juego, romper líneas con sus pases y asumir la responsabilidad en los momentos más complejos.

El partido ante Australia fue un fiel reflejo de su Mundial. Bien controlado durante gran parte del encuentro, tuvo pocas ocasiones para desequilibrar. Pero cuando Egipto más lo necesitó apareció su calidad. En el minuto 93 envió un centro preciso para Ramy Rabia, cuyo cabezazo obligó al arquero Patrick Beach a una intervención salvadora que llevó el encuentro al tiempo suplementario.

Ya en el alargue volvió a inquietar con un remate que pasó muy cerca del travesaño y, en la definición por penales, mostró toda su jerarquía. Ejecutó con total tranquilidad un disparo casi al centro del arco para adelantar a Egipto y encaminar la clasificación.

Con 34 años, Salah atraviesa una etapa distinta de su carrera. Ya no necesita convertir en cada partido para ser determinante. Hoy lidera desde la experiencia, transmite calma bajo presión y aparece en los momentos clave para sostener a un equipo que hizo historia al meterse por primera vez entre los 16 mejores de una Copa del Mundo.

Ahora tendrá por delante el desafío más importante del torneo. Egipto buscará dar el gran golpe frente a la Argentina de Lionel Scaloni, vigente campeona del mundo, que debió recurrir al tiempo suplementario para eliminar a Cabo Verde. Si los Faraones quieren seguir soñando, necesitarán otra actuación decisiva de su capitán, el futbolista que representa la mayor amenaza para la ilusión argentina.

La formación de la Selección Argentina para enfrentar a Egipto

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Con información de ESPN