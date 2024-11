Racing busca la gloria ante Cruzeiro en la final de la Copa Sudamericana: formaciones, hora y TV

Racing va en busca de la gloria. La Academia quiere coronarse como campeón en Paraguay y se enfrentará hoy a Cruzeiro de Brasil por la final de la Copa Sudamericana. El encuentro se jugará en el estadio La Nueva Olla de Asunción, desde las 17, con el uruguayo Esteban Ostojich como árbitro principal y la transmisión de la señal ESPN.

El equipo de Gustavo Costas llega a este juego tras derrotar por 2-1 a Corinthians de Brasil en las semifinales del torneo continental con dos goles de Juan Fernando Quintero y viene de vencer en el clásico a San Lorenzo por Liga Profesional.

En ese camino, La Academia intentará coronarse campeón tras varios años sin conquistas internacionales. La última vuelta olímpica la dio el 17 de septiembre del 1988 por la Supercopa Sudamericana, en donde el técnico actual del equipo académico se encontraba en la formación titular que enfrentó a Cruzeiro.

En relación al equipo que se enfrentó a Corinthians, el técnico no realizaría variantes y pondría el mismo once que disputó la semifinal de la Copa Sudamericana. El conjunto de Costas viene mostrando un gran nivel en los últimos partidos, en particular ante los equipos brasileros que dejó en el camino en las instancias eliminatorias del torneo.

Por su parte, Cruzeiro llega de eliminar a Lanús por 1-0, con gol del delantero Kaio Jorge, en las semifinales de la competencia.

En octavos de final, los de Belo Horizonte vencieron por 5-4 a Boca en los penales. Habían caído por 1-0 en la ida en La Bombonera y luego se recuperaron de local ganando por 2-1 en el Mineirao. En cuanto al Brasileirao, el equipo alternativo cayó 2-1 ante Corinthians.

El entrenador Fernando Diniz tendría una sola duda en relación al once inicial, donde los centrocampistas Walace y Lucas Silva pelean por quedarse con un lugar en el equipo.

Las probables formaciones

Racing: Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Cruzeiro: Cássio; William, João Marcelo, Lucas Villalba y Marlon; Walace (Lucas Silva), Lucas Romero y Matheus Henrique; Matheus Pereira, Gabriel Verón y Kaio Jorge. DT: Fernando Diniz Silva.

Estadio: La Nueva Olla (Asunción).

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).

Hora: 17

TV: ESPN