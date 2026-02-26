Racing empató con Independiente Rivadavia, en un duelo parejo en el Cilindro

El equipo de Sebastián Villa lo ganaba en el Cilindro y Racing lo empató cerca del final.

Racing empató por 1 a 1 con Independiente Rivadavia de Mendoza como local y se metió en el último lugar para clasificar a los playoffs del Torneo Apertura.

El conjunto de Alfredo Berti ganaba con el tanto de Matías Fernández a los ocho minutos del segundo tiempo pero Tomás Conechny igualó de cabeza a los 33 del complemento en e Cilindro de Avellaneda.

La Academia trabajó bien con la pelota, con presencia en el campo de la visita, pero el elenco mendocino se mantuvo firme en el fondo e intentó salir de contraataque con el colombiano Sebastián Villa, aunque sin generar peligro real al arquero Facundo Cambeses.

El momento de inflexión llegó cuando, tras dos planchazos por llegada tarde del mediocampista Matko Miljevic, el árbitro Darío Herrera no dudó y le mostró la tarjeta roja por doble amonestación y dejó al equipo de Avellaneda con uno menos.

MALAS NOTICIAS PARA COSTAS: ¡¡MATKO EXPULSADO POR DOBLE AMARILLA EN MEDIA HORA DE JUEGO!!





Tras un mal corner a favor de Racing, el equipo mendocino salió muy bien y rápido de contra con Sebastián Villa, y Gonzalo Ríos, quien pisó el área, habilitó a Matías Fernández para la definición cruzada a los ocho minutos del segundo tiempo.

¡¡UNA CONTRA LETAL!! ¡¡TODO EMPEZÓ CON UN CORNER A FAVOR DE RACING Y TERMINÓ EN GOL DE MATI FERNÁNDEZ PARA EL 1-0 DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA!! Y a BAILAR en El Cilindro…





La Academia aguantó bien en el inicio del segundo tiempo con un futbolista menos pero la visita trabajo mucho en campo del dueño de casa y estuvo cerca del arco, aunque lo fue empujando cada vez más a su sector.

¡¡ZURDA MÁGICA DE GABY ROJAS Y CABEZAZO GOLEADOR DE CONECHNY PARA EL 1-1 DE RACING ANTE INDEPENDIENTE RIVADAVIA!!





A los 33 minutos del complemento, el lateral Gabriel Rojas tiro un centro magnífico desde un tiro de esquina y el volante Conechny conectó en lo alto con la cabeza para empatar el partido.

Tras el empate del local, el marcador no se movió y los equipos repartieron puntos. De esta manera los dirigidos por Berti continúan en lo más alto de la tabla y Racing se acercó a los puestos de clasificación.

En la próxima fecha Racing visitará a Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia recibirá el lunes a River, ya sin Marcelo Gallardo.