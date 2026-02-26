La racha que Lanús buscará mantener en la Recopa Sudamericana ante Flamengo

Rodrigo Castillo anotó el tanto del Granate en la ida de la Recopa Sudamericana.

Lanús afrontará este jueves una de las noches más importantes de su historia reciente. Desde las 21.30, el equipo de Mauricio Pellegrino se medirá ante Flamengo en el estadio Maracaná, por la vuelta de la Recopa Sudamericana, con la ventaja del 1-0 conseguida en La Fortaleza.

Lanús sacó ventaja en la ida de la Recopa Sudamericana

El Granate, campeón de la última Copa Sudamericana, está a 90 minutos de sumar el noveno título de su historia y, además, de prolongar una tendencia que en los últimos años favorece a los equipos argentinos en este certamen continental.

Yo soy un hombre simple. Solo quiero que el 3 de mi equipo tire un buen centro al área y que haya un nueve para cabecear la pelota. No pido mas.



Que golazo de Lanús.pic.twitter.com/Ni6Iatk2o8 — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) February 20, 2026

Si bien Brasil domina el historial de la Recopa Sudamericana con 13 títulos contra 10 de Argentina, en las últimas ediciones los clubes nacionales lograron imponerse en los cruces decisivos frente a rivales brasileños.

En 2019, el River de Marcelo Gallardo superó a Athletico Paranaense con un global de 3-1. Dos años más tarde, en 2021, Defensa y Justicia dio el golpe en San Pablo y venció a Palmeiras por penales para quedarse con el trofeo.

El antecedente más reciente es el de Racing, que en 2025 derrotó a Botafogo y se consagró campeón. Ahora, Lanús intentará seguir ese camino y mantener la supremacía argentina en los mano a mano recientes ante equipos de Brasil.

Lanús y Flamengo van por su primera Recopa Sudamericana

Tanto Lanús como Flamengo buscarán conquistar por primera vez la Recopa Sudamericana. En la tabla histórica de campeones lidera Boca con 4 títulos, mientras que River aparece en el segundo escalón con 3. El torneo se disputa desde 1989, aunque hubo cuatro ediciones que no se llevaron a cabo entre 1999 y 2002.

Desde 2005 se estableció de manera fija el actual formato de ida y vuelta, definiéndose en el estadio del campeón de la Copa Libertadores.

Con la ventaja mínima obtenida en la ida y un escenario imponente como el Maracaná, Lanús intentará escribir una nueva página dorada y sostener una racha que ilusiona al fútbol argentino.