Racing se complicó ante Caracas: críticas internas y preocupación de Gustavo Costas

Gustavo Costas en conferencia de prensa tras el empate de Racing en la Sudamericana.

Racing empató 1-1 ante Caracas en Venezuela, por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana, y volvió a dejar una imagen que preocupa. Más allá del resultado, el centro de atención estuvo en el descargo de los protagonistas, con autocríticas y bronca.

La Academia tuvo todo para encaminar el encuentro. Gabriel Rojas falló un penal (contenido por Frankarlos Benítez) y, sobre el final del primer tiempo, Tomás Pérez abrió el marcador de cabeza.

En el complemento, el equipo de Gustavo Costas volvió a mostrar desconcentraciones y lo pagó caro. Jesús Yendis aprovechó una defensa dormida para sellar el empate.

La fuerte autocrítica en Racing tras el empate con Caracas

Tras el partido, el clima fue de frustración. “Nos vamos con bronca. Vinimos a buscar los tres puntos y no se nos dio”, reconoció Marcos Rojo, que volvió a la titularidad. El defensor apuntó directamente a los errores propios. “Con una distracción que tuvimos lo pagamos caro. Después no pudimos hacer el segundo”.

En la misma línea, Baltasar Rodríguez fue aún más contundente y dejó una de las frases más fuertes de la noche. «Es una mierda para nosotros. Nos ponemos 1-0 y en el segundo tiempo entramos dormidos. No nos puede pasar esto”.

El volante asumió responsabilidades y amplió la autocrítica. «Van tres o cuatro partidos iguales. Hay que hacer un poco más, esforzarnos más, porque no alcanza». Y fue más allá con un mensaje directo. «Hay que ganar, ya no queda otra. Hay que rompernos más el orto y darle una alegría a la gente».

El propio Gustavo Costas también expuso su preocupación por el presente del equipo. «Nos está costando mucho y tenemos que dar más», reconoció el DT, que dejó en claro el déficit. «En el fútbol hay que ganar, no merecer.»

“CUANDO PERDONÁS, PAGÁS CAROS LOS ERRORES”



🎙️ Gustavo Costas habló luego del empate 1-1 entre Racing y Caracas por la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS.#ElJuego pic.twitter.com/2N3S0hj0av — DSPORTS (@DSports) April 30, 2026

Con este empate, Racing suma cuatro puntos y quedó tercero en el grupo, por detrás de Botafogo (7) y Caracas (5). La clasificación empieza a complicarse y el margen de error se achica.