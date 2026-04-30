Se confirmó la lesión de Julián Álvarez y hay optimismo en la Selección Argentina

La Araña fue clave en la ida de semifinales pero fue reemplazado por Simeone.

Este miércoles, Julián Álvarez encendió todas las alarmas de la Selección Argentina luego de retirarse lesionado en el empate 1-1 entre Atlético Madrid y Arsenal por la ida de las semifinales de la Champions League.

El ex River fue otra vez determinante para el conjunto rojiblanco: de penal, convirtió el empate definitivo a los 56 minutos, con un fuerte derechazo que dejó sin respuestas al arquero Raya.

A los 77 minutos de partido, el delantero del Colchonero salió reemplazado por un fuerte dolor en su tobillo izquierdo. Las quejas y señas del argentino generaron preocupación en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni y en los fanáticos argentinos.

Luego del encuentro, el Cholo Simeone llevó tranquilidad: «Julián me dijo que es un golpe. Soy optimista. Esperemos que pueda estar el martes», dijo, en referencia al partido de vuelta.

Julián trato de seguir en cancha pero se retiró unos minutos después.

Y esta mañana se aclaró el panorama. Tras realizarle estudios médicos, se descartó la posibilidad de una lesión grave y se trataría de un esguince de tobillo grado 1. Este parte es un gran alivio para la Selección Argentina y el Atlético Madrid.

De esta forma, la Araña tendrá que reposar unos días y luego volverá a los entrenamientos. El atacante tiene muchas chances de ser titular en el partido de vuelta en Londres, que definirá al primer finalista de la Champions League.

Otro argentino que tuvo que salir reemplazado fue Giuliano Simeone. En el entretiempo, el futbolista de 23 años dejó la cancha por un fuerte dolor e ingresó el defensor Le Normand. Luego, se conoció que tuvo un golpe en la cintura y estará sin problemas para el cierre de la serie.