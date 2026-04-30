Impacto cero: el modelo francés que llega a la Patagonia para revolucionar el turismo sustentable en la cordillera

Las localidades de Villa La Angostura y Villa Traful serán sede de una experiencia piloto que incorporará baños secos en áreas naturales con alta concurrencia turística. La iniciativa forma parte de un proyecto orientado a promover prácticas de turismo sustentable en entornos de montaña.

El programa surge de un acuerdo de cooperación internacional con instituciones de Francia, como las comunidades de municipios de Oisans y Matheysine y el municipio de Chamrousse. También participan organismos locales como el Parque Nacional Nahuel Huapi, los gobiernos municipales y la provincia de Neuquén.

Sin agua ni químicos: cómo son los nuevos baños secos que llegan a Villa La Angostura y Traful

En esta primera etapa se prevé la instalación de un baño seco en cada localidad, ubicados en sitios definidos por su nivel de uso y características ambientales. Estos sistemas se diferencian de los sanitarios tradicionales porque no utilizan agua para su funcionamiento.

El diseño de las unidades contempla variables para las personas que lo ocupen, con ventilación, exposición solar y control de humedad para asegurar su funcionamiento.

El mecanismo consiste en la separación de residuos líquidos y sólidos, lo que permite su tratamiento posterior y su transformación en compost. De esta manera, se reduce el consumo de agua y se evita la generación de efluentes, disminuyendo el impacto ambiental sobre suelos y cursos de agua.

La iniciativa ya cuenta con antecedentes en parques naturales y zonas de montaña a nivel internacional, aunque en la región será una experiencia inicial. Su uso será limitado en esta etapa, ya que se evaluará su funcionamiento en condiciones climáticas exigentes para definir posibles mejoras y una eventual ampliación del sistema en otros destinos turísticos.