La última fecha internacional del año dejó cambios en el ranking FIFA, aunque la Selección Argentina logró mantenerse en el segundo puesto de la clasificación mundial. España continúa como líder, mientras que Francia protagonizó el principal movimiento porque desplazó a Inglaterra del tercer lugar.

La modificación en el podio se produjo a pesar a la contundente victoria que consiguió Inglaterra el lunes pasado ante España. El seleccionado francés aprovechó los resultados de la última ventana internacional y escaló hasta la tercera posición.

En cuanto a Argentina, la continuidad en el segundo lugar refleja la regularidad que consiguió el equipo de Lionel Scaloni durante los últimos años. La Albiceleste se mantiene entre las mejores selecciones del mundo y detrás de España, que conserva el liderazgo.

El sistema de puntuación de la FIFA contempla distintos factores para establecer las posiciones, entre ellos la importancia de cada partido y la fortaleza del rival. Por eso, los puntos que se consiguen en un encuentro de Nations League no tienen el mismo peso que los obtenidos en una Copa del Mundo.

Según los cálculos publicados tras el encuentro, Inglaterra sumó aproximadamente 8,7 puntos por su victoria ante España. Sin embargo, esa cosecha no fue suficiente para superar a Francia, que conservó una ventaja en la clasificación.

Cómo quedó el top 10 del Ranking FIFA

La clasificación mundial tiene a España, Argentina y Francia en los primeros tres lugares. Inglaterra aparece cuarta, seguida por Portugal, Brasil y Marruecos.