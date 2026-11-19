No fue Lionel Messi, pero sí otro argentino el que se llevó uno de los reconocimientos más importantes de la temporada en la Major League Soccer (MLS). Martín Ojeda, figura de Orlando City, fue elegido autor del Gol del Año gracias a una definición que sorprendió a todos y rápidamente se ganó la consideración de los fanáticos.

La conquista llegó el pasado 17 de octubre, durante el encuentro ante DC United, que terminó con victoria 4-1 para el conjunto de Florida. En aquella oportunidad, Ojeda convirtió el segundo tanto de su equipo con una resolución acrobática que tuvo todos los condimentos para ser candidata a un premio.

A stroke of genius! 🪄 Martín Ojeda’s wonderful finish to cap off an unbelievable @OrlandoCitySC team move is your @ATT Goal of the Year! https://t.co/5Xu0KAYKJh November 19, 2026

La jugada comenzó con una asistencia del francés Antoine Griezmann, quien envió un pase bombeado hacia el interior del área.

Ojeda había quedado por delante de la trayectoria de la pelota, pero reaccionó con una maniobra inesperada: estiró una de sus piernas hacia atrás y conectó un remate de taco, similar al movimiento de un escorpión.

La definición superó al arquero Sean Johnson y terminó convirtiéndose en una de las imágenes más destacadas de la temporada estadounidense. Finalmente, la MLS confirmó el reconocimiento para el atacante argentino.

Los argentinos que ganaron el premio al mejor gol de la MLS

Con esta distinción, Ojeda se sumó a una lista de futbolistas que dejaron su huella en la competencia. Entre los ganadores anteriores aparecen el surcoreano Son Heung-min, reconocido en 2025, el argentino Luca Orellano, premiado en 2024, Luciano Acosta, distinguido en 2023, y el sueco Zlatan Ibrahimovic, ganador en 2018.

Mientras celebra el reconocimiento individual, el delantero deberá enfocarse nuevamente en el desafío colectivo de Orlando City. El equipo enfrentará esta noche a Cincinnati, en un partido único por la repesca de la Conferencia Este, con el objetivo de conseguir el último boleto disponible para los playoffs y evitar quedar eliminado de manera anticipada.