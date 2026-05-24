En vivo: Cipolletti le gana al puntero Atenas en La Visera de Cemento por el Federal A

Cipolletti busca volver a la zona de clasificación en el Federal A. (Foto: Oscar Livera)

Cipolletti le gana 1 a 0 a Atenas de Río Cuarto en La Visera de Cemento por la décima fecha del Federal A en la que busca volver a la zona de clasificación.

Cipo abrió el marcador a los 23 minutos con un centro de Nehuén García y un anticipo de cabeza de Federico Acevedo que la cruzó al segundo palo.

El Albinegro perdió en sus últimas dos presentaciones con Argentino de Monte Maíz de visitante y Juventud Unida de San Luis de local. En la última, tuvo fecha libre.

Atenas llega como puntero del grupo y le ganó a Cipo en el debut por este torneo en Río Cuarto por 3 a 1. El equipo rionegrino está sexto y si gana trepará al tercer lugar.

Para este encuentro, el Albinegro no podrá contar con Víctor Manchafico, expulsado, y Nicolás Trejo, lesionado. Formará con: Facundo Crespo; Yago Piro, Juan Cruz Huichulef, Nehuén García; Marcos Pérez, Gonzalo Lucero, Fernando Pettineroli, Maximiliano López; Nicolás Peralta y Federico Acevedo.