Franco Colapinto y Maia Reficco, juntos otra vez: las fotos que despertaron rumores de reconciliación

Franco Colapinto y Maia Reficco volvieron a convertirse en protagonistas de una historia de amor que parece tener nuevos capítulos. Después de varias idas y vueltas en su relación, surgieron fuertes rumores de reconciliación a partir de unas fotografías que comenzaron a circular en las últimas horas.

La información fue revelada este jueves 5 de noviembre en Puro Show (El Trece), donde la panelista Pochi aseguró que el piloto argentino de Fórmula 1 y la actriz y cantante habrían decidido darse una nueva oportunidad.

La pista que despertó las sospechas fue una imagen de Maia Reficco en Aeroparque, aparentemente lista para viajar a San Pablo, Brasil, donde Colapinto tiene compromisos vinculados con la Fórmula 1.

Franco Colapinto y Maia Reficco: las fotos que despertaron rumores de reconciliación

Según contó Pochi en el programa de El Trece, recibió fotografías de la actriz en el aeropuerto porteño antes de abordar un vuelo con destino a Brasil.

El dato llamó especialmente la atención por la coincidencia con la actividad deportiva de Franco Colapinto, quien se encuentra enfocado en su carrera dentro de la Fórmula 1.

La panelista sostuvo que la pareja habría retomado el vínculo sentimental y recordó que ambos atravesaron diferentes etapas desde que comenzó su historia.

Sin embargo, hasta el momento no hubo una confirmación pública de reconciliación por parte de Colapinto ni de Reficco.

Una historia de amor marcada por la distancia y las agendas complicadas

Los rumores sobre una crisis entre Franco Colapinto y Maia Reficco comenzaron a circular en julio de 2026.

En aquel momento, la actriz reconoció públicamente que las exigencias de sus respectivas carreras y la distancia hacían difícil sostener la relación.

Mientras el piloto desarrolla su actividad en distintos países por el calendario de Fórmula 1, Maia Reficco divide su tiempo entre la actuación y la música, con compromisos profesionales internacionales.

Pese a la separación, la artista se había referido al corredor con cariño, aunque entonces había descartado la posibilidad de volver a estar juntos.

El antecedente de Ámsterdam que ya había despertado sospechas

Esta no es la primera vez que aparecen versiones de reconciliación.

En agosto, Colapinto y Reficco fueron fotografiados caminando abrazados por las calles de Ámsterdam, durante el fin de semana del Gran Premio de los Países Bajos.

Aquellas imágenes, difundidas en programas de espectáculos, alimentaron las versiones de que ambos habían retomado el vínculo.

Ahora, la fotografía de Maia en Aeroparque rumbo a Brasil volvió a instalar la misma pregunta: ¿Franco Colapinto y Maia Reficco están nuevamente juntos?

Por el momento, se trata de una versión periodística que ninguno de los protagonistas confirmó públicamente. Sin embargo, el nuevo indicio volvió a despertar el interés por una de las parejas jóvenes más comentadas del espectáculo y el deporte argentino.